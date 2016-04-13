沪综指早盘收升逾2%并创三个月新高 大宗商品股票领涨

路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。

沪综指.SSEC早盘收报3,086.512点，大涨62.866点或2.08%，早盘曾高至3,094.002点，此前盘中新高为1月11日的3,166.22点；上海A股早盘成交1,864亿元人民币，上日全天为2,056亿元。

“从技术上看大盘还没涨到位，而大宗商品价格上涨，让大家感觉在这类股票也存在搏一把的机会，加仓动作把大盘带起来了。”东北证券策略分析师沈正阳指出。

上证原材料行业指数.SSEMT早盘收升3.76%，明显跑赢大盘。新钢股份(600782.SS)、冀中能源(000937.SZ)、美锦能源(000723.SZ)等早盘收于涨停。

中国海关总署周三公布，以美元计价3月出口同比增长11.5%，结束2015年7月来连续八个月的负增长，且创下13个月新高；进口则同比下降7.6%。3月中国铁矿石、原油、铜等大宗商品进口量保持增长。

隔夜国际市场上，原油、金价等出现上涨；周三国内期市上，金属、钢材、橡胶、煤炭等大宗商品期货价格均出现大涨。（完）