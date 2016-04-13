沪综指早盘收升逾2%并创三个月新高 大宗商品股票领涨

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
沪综指.SSEC早盘收报3,086.512点，大涨62.866点或2.08%，早盘曾高至3,094.002点，此前盘中新高为1月11日的3,166.22点；上海A股早盘成交1,864亿元人民币，上日全天为2,056亿元。
“从技术上看大盘还没涨到位，而大宗商品价格上涨，让大家感觉在这类股票也存在搏一把的机会，加仓动作把大盘带起来了。”东北证券策略分析师沈正阳指出。
上证原材料行业指数.SSEMT早盘收升3.76%，明显跑赢大盘。新钢股份(600782.SS)、冀中能源(000937.SZ)、美锦能源(000723.SZ)等早盘收于涨停。
中国海关总署周三公布，以美元计价3月出口同比增长11.5%，结束2015年7月来连续八个月的负增长，且创下13个月新高；进口则同比下降7.6%。3月中国铁矿石、原油、铜等大宗商品进口量保持增长。
隔夜国际市场上，原油、金价等出现上涨；周三国内期市上，金属、钢材、橡胶、煤炭等大宗商品期货价格均出现大涨。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。