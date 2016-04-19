沪综指缩量小幅收涨 大盘维持区间窄幅震荡交投趋淡

路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周二缩量小幅收涨。分析师指出，今天大盘全日维持区间窄幅震荡，量能出现明显萎缩。沪综指屡次冲击3,100点整数关口未果，市场分歧加重，情绪转向谨慎观望， 近几日整体交易活跃度有所下降，量能持续萎缩。

沪综指.SSEC收报3,042.82点，涨9.16点或0.30%。上证A股今日成交1,796亿元人民币，上日为2,074亿元。

“整个这轮行情，它每一次到了创新高之后，总是会调整几个交易日的。”方正证券策略分析师陈敏表示。

他并称，国内经济转暖加之外围市场表现偏好，后市有望维持震荡上行格局，近几个交易日的调整应该是大盘创新高后的调整。

山西证券策略分析师麻文宇则表示，今日大盘维持区间窄幅震荡，板块轮动较快，不过量能跟进有限，尚不足以支撑大幅突破。沪综指屡次冲击3,100点整数关口未果，对情绪面有所冲击，此前市场一致看多的情绪转向偏谨慎。

美国股市周一上涨，道指攀升至九个月高位。近期油价反弹，以及美国经济逐步改善的迹象扶助股市从年初的深跌中反弹，期间标普500指数较去年收盘位下跌多达10.5%。

有色板块涨幅居前，厦门钨业(600549.SS)收升8.63%，广晟有色(600259.SS)收升6.15%。

沪深300指数.CSI300收报3,238.30点，涨0.31%,；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,192.6点，涨0.00%，成交15,275手。130亿元额度的沪股通净卖出5.5亿元。（完）