沪综指缩量小幅收涨 大盘维持区间窄幅震荡交投趋淡

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周二缩量小幅收涨。分析师指出，今天大盘全日维持区间窄幅震荡，量能出现明显萎缩。沪综指屡次冲击3,100点整数关口未果，市场分歧加重，情绪转向谨慎观望， 近几日整体交易活跃度有所下降，量能持续萎缩。
沪综指.SSEC收报3,042.82点，涨9.16点或0.30%。上证A股今日成交1,796亿元人民币，上日为2,074亿元。
“整个这轮行情，它每一次到了创新高之后，总是会调整几个交易日的。”方正证券策略分析师陈敏表示。
他并称，国内经济转暖加之外围市场表现偏好，后市有望维持震荡上行格局，近几个交易日的调整应该是大盘创新高后的调整。
山西证券策略分析师麻文宇则表示，今日大盘维持区间窄幅震荡，板块轮动较快，不过量能跟进有限，尚不足以支撑大幅突破。沪综指屡次冲击3,100点整数关口未果，对情绪面有所冲击，此前市场一致看多的情绪转向偏谨慎。
美国股市周一上涨，道指攀升至九个月高位。近期油价反弹，以及美国经济逐步改善的迹象扶助股市从年初的深跌中反弹，期间标普500指数较去年收盘位下跌多达10.5%。
有色板块涨幅居前，厦门钨业(600549.SS)收升8.63%，广晟有色(600259.SS)收升6.15%。
沪深300指数.CSI300收报3,238.30点，涨0.31%,；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,192.6点，涨0.00%，成交15,275手。130亿元额度的沪股通净卖出5.5亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。