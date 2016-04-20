沪综指收跌2.3%创近两个月最大单日跌幅 破位引发恐慌抛压

路透北京4月20日 - 中国股市沪综指周三收跌2.3%，创近两个月最大单日跌幅。分析师指出，今天大盘延续此前调整走势，下破3,000点后盘中出现恐慌盘出逃的情况，并伴随成交量放大，尾盘缩减跌幅。由于近期市场对债券违约风险蔓延担忧加剧，同时税收营改增加大金融业实际税负，利空因素导致市场情绪重回谨慎。

沪综指.SSEC收报2,972.584点，跌70.239点或2.31%，盘中一度跳水跌逾4%。上证A股今日成交3,091亿元人民币，上日为1,796亿元。

“前两天整个多头情绪已经开始出现衰退的迹象，今天出现放大，然后再牵引到更多的时刻准备跑的人，把很多犹豫恐慌的筹码都带出来。”光大证券策略分析师徐沛东表示。

信达证券策略分析师谷永涛称，近期市场上攻动力逐步减弱，同时信用违约事件的逐渐暴露加剧市场对资金面的担忧，将提升市场无风险利率和避险情绪，一旦市场情绪出现动摇，此类利空因素的边际效应对市场的影响逐步显现。

中国将于5月1日起全面实施营改增，金融业的纳税档定在6%区间，为最低一档。但由于已公布的细则中增加了不少原来并不需要缴纳营业税的业务项目，业内人士表示银行间业务收入的实际税赋是增加的。

中小盘个股领跌，创业板指数大跌5.6%，两市逾60多家个股跌停。

沪深300指数.CSI300收报3,183.03点，跌1.77%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,114.8点，跌2.39%，成交22,139手。130亿元额度的沪股通净卖出10.47亿元。（完）