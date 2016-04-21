沪综指连续第二日收跌 大盘反弹乏力资源板块独木难支

沪综指.SSEC收报2,952.891点，跌19.693点或0.66%。上证A股今日成交2,050亿元人民币，上日为3,091亿元。

他并指出，最近钢铁、水泥、煤炭等大宗商品期货价格大涨，对相关板块有所带动，在存量博弈的整体市况下，市场现在的焦点主要集中于大宗商品价格的波动。同时随着价格的回升，资源板块的业绩也在回升，因此对大盘有支撑作用。