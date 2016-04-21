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中国财经 | 2016年 4月 21日 星期四 15:18 BJT

沪综指连续第二日收跌 大盘反弹乏力资源板块独木难支

路透北京4月21日 - 中国股市沪综指周四连续第二日收跌。分析师指出，继昨日大跌后，今天大盘反弹乏力，尾盘再现跳水。受大宗商品期货价格暴涨带动，市场热点主要集中在资源相关板块，其他板块相对较弱。目前经济基本面比较稳固，短期市场调整主要源于投资者情绪的宣泄。

沪综指.SSEC收报2,952.891点，跌19.693点或0.66%。上证A股今日成交2,050亿元人民币，上日为3,091亿元。

“今天市场整体来说还是相对偏弱，急跌之后人气有点散了。”联讯证券策略分析师陈勇表示。

他并指出，最近钢铁、水泥、煤炭等大宗商品期货价格大涨，对相关板块有所带动，在存量博弈的整体市况下，市场现在的焦点主要集中于大宗商品价格的波动。同时随着价格的回升，资源板块的业绩也在回升，因此对大盘有支撑作用。

他认为，受资源板块的带动，沪综指走势近期可能会相对较强，此外近段时间市场对信用债违约和债市下跌的忧虑加剧，亦对投资者心态产生负面影响。

今日上海螺纹钢跳涨7％至每吨2,741元人民币，大连铁矿石涨6%触及涨停板，因钢铁价格继续上涨。

创兴资源(600193.SS)、龙宇燃油(603003.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,160.60点，跌0.64%,；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,115.0点，涨0.15%，成交18,879手。130亿元额度的沪股通净买入6.95亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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