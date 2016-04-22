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中国财经 | 2016年 4月 22日 星期五 15:22 BJT

沪综指缩量小幅收升 短线风险释放但观望氛围仍浓厚

路透北京4月22日 - 中国股市沪综指周五缩量小幅收升。分析师指出，今日低开后指数在低位震荡，场内交易清淡；短线市场风险虽有所释放，但投资者观望氛围仍浓厚，预计大盘短期难出现趋势性行情。

沪综指.SSEC收报2,959.24点，涨6.35点或0.22%；该指数本周累计下跌3.86%，创近三个月最大单周跌幅。上证A股今日成交1,478亿元人民币，较上日2,050亿元减近三成。

“今天还是比较清淡，可能有一定的止跌迹象。”信达证券策略分析师艾宜认为，“从中长期来看，目前市场仍处于区间震荡格局，之前跌得比较狠，跌多了就会企稳。”

西南证券首席研究员张刚指出，临近上市公司业绩披露期尾声，随着披露节奏的加快，越来越多的负面信息暴露，年报和一季报业绩低于市场预期，导致近期A股持续走弱；同时近期大宗商品市场行情火爆，对股市资金也产生一定分流作用。

沪深300指数.CSI300收报3,174.90点，涨0.45%,；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,141.2点，涨0.12%，成交15,358手。130亿元额度的沪股通净买入2.8亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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