沪综指缩量收跌 投资者情绪谨慎场内观望氛围浓厚

路透北京4月25日 - 中国股市沪综指周一缩量收跌。分析师指出，今日大盘维持低位震荡，但成交量继续萎缩，沪综指60日均线仍存在支撑。本周美联储将召开议息会议，同时“五一”小长假即将到来，投资者情绪谨慎，场内观望氛围厚重，料后市股指将继续震荡。

沪综指.SSEC收报2,946.670点，跌12.570点或0.42%。上证A股今日成交1,386亿元人民币，上日为1,478亿元，此前成交量低点为3月11日1,285亿元。

“跌的过程中缩量，实际上是反映出做空动能不是特别的强烈，可能是在酝酿一个修复的过程。”首创证券策略分析师邵帅指出。

他并认为，市场急跌后并未出现进一步的恐慌情绪，但也没有明显的增量资金介入，存量资金主导行情加之缺乏市场热点，令投资者情绪偏谨慎。目前各主要股指正依托60日均线进行筑底和情绪面的修复。

方正证券策略分析师陈敏表示，月末因素叠加节日因素导致近期资金面偏紧，但短期内资金流动性偏紧的局面将逐渐得到改善。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周将召开会议，在市场趋于稳定的背景下，料与欧洲央行一样维持政策不变，此外大型经济体将公布第一季经济增长状况。

瑞和股份(002620.SZ)、东方国信(300166.SZ)跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,162.03点，跌0.41%,；沪深300指数期货主力5月合约CIFK6收盘报3,127.6点，跌0.33%，成交15,420手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入3.03亿元。（完）