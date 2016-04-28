沪综指收跌 美联储表态符合预期大盘延续弱势整理

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月28日 - 中国股市沪综指周四收跌。分析师指出，美联储维持利率不变的表态较为中性，符合市场预期，今日大盘继续弱势整理，尾盘在护盘资金拉抬下缩减跌幅。日股大跌亦影响A股情绪，另外市场对国内货币政策或回归稳健的担忧有所加剧。
沪综指.SSEC收报2,945.589点，跌8.082点或0.27%。上证A股今日成交1,543亿元人民币，上日为1,500亿元。
国都证券策略分析师肖时俊指出，美联储表态较为中性，符合市场预期，隔夜外盘反映较为平淡。不过市场此前普遍预期日本央行将继续负利率，但日本央行没有相应动作，市场始料未及，造成日本股市和汇市的大幅波动，A股市场情绪面或受到影响。
日本央行周四未扩大货币刺激，尽管全球不利因素、强势日圆和消费不振有可能打断脆弱的经济复苏。日股周四午后盘初大跌，之前日本央行未扩大货币刺激，尽管全球不利因素、强势日圆和消费不振有可能打断脆弱的经济复苏，这令投资者感到失望。
“之前预期量宽，现在没搞，相当于本来央行要放点水或者给点药吃，市场就兴奋不起来了，兴奋不起来就疲弱。”他称。
同时，由于国内主要期货交易所连续出台措施为期市降温，相关商品期价继续大跌，拖累同类板块领跌市场。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，尽管6月升息的大门仍然敞开，但声明暗示并不急于升息。美联储政策制定委员会表示，尽管近期经济成长放缓，但就业市场进一步改善，联储将密切关注通胀发展。
山西焦化(600740.SS)收跌6.86%，吉恩镍业(600432.SS)收跌3.85%。
沪深300指数.CSI300收报3,160.58点，跌0.17%,；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,121.2点，跌0.17%，成交15,287手。130亿元额度的沪股通净买入1.52亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。