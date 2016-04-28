沪综指收跌 美联储表态符合预期大盘延续弱势整理

路透北京4月28日 - 中国股市沪综指周四收跌。分析师指出，美联储维持利率不变的表态较为中性，符合市场预期，今日大盘继续弱势整理，尾盘在护盘资金拉抬下缩减跌幅。日股大跌亦影响A股情绪，另外市场对国内货币政策或回归稳健的担忧有所加剧。

沪综指.SSEC收报2,945.589点，跌8.082点或0.27%。上证A股今日成交1,543亿元人民币，上日为1,500亿元。

国都证券策略分析师肖时俊指出，美联储表态较为中性，符合市场预期，隔夜外盘反映较为平淡。不过市场此前普遍预期日本央行将继续负利率，但日本央行没有相应动作，市场始料未及，造成日本股市和汇市的大幅波动，A股市场情绪面或受到影响。

日本央行周四未扩大货币刺激，尽管全球不利因素、强势日圆和消费不振有可能打断脆弱的经济复苏。日股周四午后盘初大跌，之前日本央行未扩大货币刺激，尽管全球不利因素、强势日圆和消费不振有可能打断脆弱的经济复苏，这令投资者感到失望。

“之前预期量宽，现在没搞，相当于本来央行要放点水或者给点药吃，市场就兴奋不起来了，兴奋不起来就疲弱。”他称。

同时，由于国内主要期货交易所连续出台措施为期市降温，相关商品期价继续大跌，拖累同类板块领跌市场。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，尽管6月升息的大门仍然敞开，但声明暗示并不急于升息。美联储政策制定委员会表示，尽管近期经济成长放缓，但就业市场进一步改善，联储将密切关注通胀发展。

山西焦化(600740.SS)收跌6.86%，吉恩镍业(600432.SS)收跌3.85%。

沪深300指数.CSI300收报3,160.58点，跌0.17%,；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,121.2点，跌0.17%，成交15,287手。130亿元额度的沪股通净买入1.52亿元。（完）