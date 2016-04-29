沪综指收跌至一个月新低 入市意愿不强成交量持续低迷

路透北京4月29日 - 中国股市沪综指周五缩量收跌至一个月新低。分析师指出，本周大盘走势犹豫，多数时间缩量盘整，全周指数在窄幅区间内震荡。近期市场担心信用违约风险加剧，场外资金入市意愿不强，另外监管层对期货市场和非法融资加强监管，亦令投资者情绪更趋谨慎。

沪综指.SSEC收报2,938.324点，跌7.265点或0.25%，该指数本周累计下跌0.71%，4月累计跌2.2%；上证A股今日成交1,283亿元人民币，上日为1,543亿元。

“量创新低的话，一个是大家没有入市意愿，另外一个就是基本都锁仓。”开源证券策略分析师田渭东表示。

他并认为，本周上市公司报表全部公布完毕，一季度业绩情况有所好转，但如剔除金融股业绩，整体上市公司年报业绩下降10%左右，说明整个经济景气度仍疲弱，亦致资金入场意愿不强。从指数下跌空间来讲，沪综指2,900点以下估值水平合理，预计5月份市场将逐渐好转。

中国大商所周三通知称，决定自周五（29日）结算时起，将焦炭、焦煤品种涨跌停板幅度调整至7%，最低交易保证金标准调整至9%。这是本周内上述品种连续第三次调升手续费，而是次调升幅度为一倍。

山西焦化(600740.SS)收跌2.11%，安源煤业(600397.SS)收跌1.16%。

沪深300指数.CSI300收报3,156.75点，跌0.12%,；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,128.0点，涨0.26%，成交13,294手。130亿元额度的沪股通净买入4.81亿元。（完）