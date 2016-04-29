沪综指收跌至一个月新低 入市意愿不强成交量持续低迷

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京4月29日 - 中国股市沪综指周五缩量收跌至一个月新低。分析师指出，本周大盘走势犹豫，多数时间缩量盘整，全周指数在窄幅区间内震荡。近期市场担心信用违约风险加剧，场外资金入市意愿不强，另外监管层对期货市场和非法融资加强监管，亦令投资者情绪更趋谨慎。
沪综指.SSEC收报2,938.324点，跌7.265点或0.25%，该指数本周累计下跌0.71%，4月累计跌2.2%；上证A股今日成交1,283亿元人民币，上日为1,543亿元。
“量创新低的话，一个是大家没有入市意愿，另外一个就是基本都锁仓。”开源证券策略分析师田渭东表示。
他并认为，本周上市公司报表全部公布完毕，一季度业绩情况有所好转，但如剔除金融股业绩，整体上市公司年报业绩下降10%左右，说明整个经济景气度仍疲弱，亦致资金入场意愿不强。从指数下跌空间来讲，沪综指2,900点以下估值水平合理，预计5月份市场将逐渐好转。
中国大商所周三通知称，决定自周五（29日）结算时起，将焦炭、焦煤品种涨跌停板幅度调整至7%，最低交易保证金标准调整至9%。这是本周内上述品种连续第三次调升手续费，而是次调升幅度为一倍。
山西焦化(600740.SS)收跌2.11%，安源煤业(600397.SS)收跌1.16%。
沪深300指数.CSI300收报3,156.75点，跌0.12%,；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,128.0点，涨0.26%，成交13,294手。130亿元额度的沪股通净买入4.81亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。