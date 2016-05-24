沪综指收跌 市场格局偏弱部分获利盘回吐施压大盘

沪综指.SSEC收报2,821.666点，跌21.979点或0.77%。上证A股今日成交1,209亿元人民币，创四个半月新低，上日为1,397亿元。

“前面是因为跌不动了出现的一个反抽，现在获利盘出来，大盘又可能会往下走一下。”方正证券策略分析师陈敏认为，大盘下跌动能枯竭导致前两日市场出现小幅反抽，但一旦市场连续反抽后又积累了少量的获利盘，令大盘承压。