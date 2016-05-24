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中国财经 | 2016年 5月 24日 星期二 15:17 BJT

沪综指收跌 市场格局偏弱部分获利盘回吐施压大盘

路透北京5月24日 - 中国股市沪综指周二收跌。分析师指出，今日大盘未能延续前两日反弹势头，开盘后维持低位震荡态势，市场热点散乱。当前市场整体处于偏弱格局，投资者多选择快进快出，前两日大盘反抽过程中成交量未有明显增加，显示反弹持续性较弱，获利盘一旦回吐即令市场承压。

沪综指.SSEC收报2,821.666点，跌21.979点或0.77%。上证A股今日成交1,209亿元人民币，创四个半月新低，上日为1,397亿元。

“前面是因为跌不动了出现的一个反抽，现在获利盘出来，大盘又可能会往下走一下。”方正证券策略分析师陈敏认为，大盘下跌动能枯竭导致前两日市场出现小幅反抽，但一旦市场连续反抽后又积累了少量的获利盘，令大盘承压。

他并指出，当前市场参与者心态十分谨慎，没有增量资金进场。后期经济增长动能进一步减弱，宏观面难以对市场走势形成有力支撑。目前资金面并不十分充裕，美联储加息等事件性因素对A股市场走势产生扰动，整个市场人气不具备被重新激活的条件。

小盘股及部分金融权重股跌势较为明显，创业板指数收跌1.08%，民生银行(600016.SS)收跌2.14%。

沪深300指数.CSI300收报3,063.56点，跌0.77%,；沪深300指数期货主力6月合约CIFM6收盘报3,028.6点，跌0.51%，成交13,615手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入2.71亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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