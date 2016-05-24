沪综指收跌 市场格局偏弱部分获利盘回吐施压大盘

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京5月24日 - 中国股市沪综指周二收跌。分析师指出，今日大盘未能延续前两日反弹势头，开盘后维持低位震荡态势，市场热点散乱。当前市场整体处于偏弱格局，投资者多选择快进快出，前两日大盘反抽过程中成交量未有明显增加，显示反弹持续性较弱，获利盘一旦回吐即令市场承压。
沪综指.SSEC收报2,821.666点，跌21.979点或0.77%。上证A股今日成交1,209亿元人民币，创四个半月新低，上日为1,397亿元。
“前面是因为跌不动了出现的一个反抽，现在获利盘出来，大盘又可能会往下走一下。”方正证券策略分析师陈敏认为，大盘下跌动能枯竭导致前两日市场出现小幅反抽，但一旦市场连续反抽后又积累了少量的获利盘，令大盘承压。
他并指出，当前市场参与者心态十分谨慎，没有增量资金进场。后期经济增长动能进一步减弱，宏观面难以对市场走势形成有力支撑。目前资金面并不十分充裕，美联储加息等事件性因素对A股市场走势产生扰动，整个市场人气不具备被重新激活的条件。
小盘股及部分金融权重股跌势较为明显，创业板指数收跌1.08%，民生银行(600016.SS)收跌2.14%。
沪深300指数.CSI300收报3,063.56点，跌0.77%,；沪深300指数期货主力6月合约CIFM6收盘报3,028.6点，跌0.51%，成交13,615手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入2.71亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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