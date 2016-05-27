沪综指震荡近收平 权重股持续护盘大盘表现依旧平淡

路透北京5月27日 - 中国股市沪综指周五震荡近收平。分析师指出，今日大盘窄幅震荡，散户人气依旧非常低迷，本周连续一周都有资金护盘权重股，大盘在目前区域尚无集中抛盘，随着对MSCI纳入A股指数的预期逐渐升温，料后市大盘继续维持弱势反抽走势。

沪综指.SSEC收报2,821.046点，跌1.397点或0.05%，该指数本周累计下跌0.16%。上证A股今日成交1,237亿元人民币，上日为1,268亿元。

“盘中每天有波动，但是这个波动每天在被权重股托着。”开源证券策略分析师田渭东认为。

国都证券策略分析师肖时俊称，本周市场表现整体波澜不惊，沪综指连续三周在平台上窄幅震荡，短期市场下跌动能逐渐衰减，但反弹动力仍十分有限。本周外围市场强劲反弹，国际市场避险情绪降温，国内汇率在经过又一波贬值后逐渐稳定，下周市场或迎来短暂的反弹期。

受投资收益由升转降、营业外净收入增长放缓等主要因素影响，中国4月全国规模以上工业企业利润同比增速回落至4.2%，较3月下降6.9个百分点。

上证银行股指数收涨0.04%，工商银行(601398.SS)收涨0.23%。

沪深300指数.CSI300收报3,062.50点，跌0.06%,；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,033.6点，涨0.39%，成交12,231手。130亿元额度的沪股通净买入11.49亿元。（完）