沪综指早盘涨逾2% 非银金融股引领大盘技术性反弹

路透上海5月31日 - 中国股市沪综指周二早盘上涨逾2%。分析师指出，经过短期盘整，技术性反弹条件已具备，而MSCI指数纳入A股的概率上升，对大盘蓝筹股有潜在利好。在非银金融股的领涨下，大盘早盘出现快速反弹。

开盘41分钟，沪综指.SSEC报2,881.207点，涨59.757点或2.12%。

“在技术派看来，大盘马上要变盘，所以就忍不住了。”东北证券分析师沈正阳指出，前期主流资金集中在中小盘股上，所以大家就避实就虚，将这轮反弹重任落在上档阻力较轻的非银金融股上。