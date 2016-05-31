沪综指早盘涨逾2% 非银金融股引领大盘技术性反弹

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海5月31日 - 中国股市沪综指周二早盘上涨逾2%。分析师指出，经过短期盘整，技术性反弹条件已具备，而MSCI指数纳入A股的概率上升，对大盘蓝筹股有潜在利好。在非银金融股的领涨下，大盘早盘出现快速反弹。
开盘41分钟，沪综指.SSEC报2,881.207点，涨59.757点或2.12%。
“在技术派看来，大盘马上要变盘，所以就忍不住了。”东北证券分析师沈正阳指出，前期主流资金集中在中小盘股上，所以大家就避实就虚，将这轮反弹重任落在上档阻力较轻的非银金融股上。
中国最大券商中信证券(600030.SS)早盘报16.80元，涨7.21%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)