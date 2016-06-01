股指期货周二瞬间跌停系套保客户卖单触发技术性卖盘--中金所

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透上海6月1日 - 周二上午中国股市沪深300指数期货主力6月合约IF1606CIFM6出现瞬间跌停，中国金融期货交易所当日晚间就此公告称，经查是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交，并触发市场技术性卖盘所致；其间交易对手高度分散。
中金所并称，提醒各位会员和广大交易者，充分注意市场流动性情况，谨慎交易，避免引发市场过度波动。
中国股市周二大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
中国股市沪综指周二放量收升3.3%，创近三个月最大单日涨幅；沪深300指数期货主力6月合约CIFM6收盘报3,158.8点，涨4.05%，成交21,142手。（完）
(发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。