股指期货周二瞬间跌停系套保客户卖单触发技术性卖盘--中金所

路透上海6月1日 - 周二上午中国股市沪深300指数期货主力6月合约IF1606CIFM6出现瞬间跌停，中国金融期货交易所当日晚间就此公告称，经查是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交，并触发市场技术性卖盘所致；其间交易对手高度分散。

中国股市周二大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。