版本:
中国
中国财经 | 2016年 6月 1日 星期三 08:22 BJT

股指期货周二瞬间跌停系套保客户卖单触发技术性卖盘--中金所

路透上海6月1日 - 周二上午中国股市沪深300指数期货主力6月合约IF1606CIFM6出现瞬间跌停，中国金融期货交易所当日晚间就此公告称，经查是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交，并触发市场技术性卖盘所致；其间交易对手高度分散。

中金所并称，提醒各位会员和广大交易者，充分注意市场流动性情况，谨慎交易，避免引发市场过度波动。

中国股市周二大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。

中国股市沪综指周二放量收升3.3%，创近三个月最大单日涨幅；沪深300指数期货主力6月合约CIFM6收盘报3,158.8点，涨4.05%，成交21,142手。（完）

(发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐