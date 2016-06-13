沪综指收挫3.2%创三个半月最大单日跌幅 利空因素叠加大盘承压

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月13日 - 中国股市沪综指周一收挫3.2%，创三个半月最大单日跌幅。分析师指出，假日期间海外金融市场避险情绪明显升温，受此影响，今日大盘低开低走，尾盘加速跳水。另外管理层近日再次表态，促进价值投资理念形成，表明有意挤压市场泡沫，对传媒、影视板块等部分高估值品种造成明显压力，今日创业板领跌令场内人气再次受挫。
沪综指.SSEC收报2,832.07点，跌94.09点或3.21%，此前最大单日跌幅为2月25日的6.41%；上证A股今日成交1,981亿元人民币，上日为1,771亿元。
“我觉得最近事太多，市场释放不好的因素，就往下砸吧。”首创证券策略分析师邵帅表示。
他认为，小长假期间，美元反弹、欧美股市下跌、大宗商品回调等对国内股市造成负面影响，A股短期有补跌要求。未来两周，A股能否纳入MSCI，英国公投退欧等事件将逐渐清晰，另外随着5月份经济数据公布，国内下半年政策趋势也将出台，在此明朗之前，市场整体参与度不高，场内氛围以观望为主。
他并称，近期监管层再次表态，侧重资本市场中长期制度建设，引导价值投资理念形成，对市场以往的部分炒作模式会形成明显制约，以暴风集团(300431.SZ)，乐视网(300104.SZ)为代表的部分概念股将处于风险释放阶段，对市场人气或造成一定压制。
中国证监会副主席姜洋周日称，要严格依法执行强制退市制度，推进并购重组市场化改革，强化市场的优胜劣汰功能。加强对“忽悠式”重组、“跟风式”重组等的监管，引导上市公司规范运作，老老实实做好主业；鼓励上市公司加大回报投资者力度，促进市场长期投资、价值投资理念的形成。
美国股市周五连续第二日下跌，因油价续挫，且在英国退欧公投前，对全球经济的担忧重燃。香港股市周五遭遇逾三周来最大单日跌幅，有关索罗斯再度大举做空的传言令交易商深感不安。
中国国家统计局周一公布，5月规模以上工业增加值同比增长6%，当月环比增长0.45%。1-5月固定资产投资同比增长9.6%，并创16年来新低。受鲜菜价格大幅下跌影响，中国5月CPI涨幅低于市场预期，七个月来首次同比增速回落，显示短期高点已过；PPI则继续改善，同比跌幅创18个月最低值。
创业板指数P收跌6.03%，暴风集团、乐视网收报跌停。
沪深300指数.CSI300收报3,066.31点，跌3.09%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,028.8点，跌3.88%，成交15,138手。130亿元额度的沪股通净卖出8.8亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。