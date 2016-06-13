沪综指收挫3.2%创三个半月最大单日跌幅 利空因素叠加大盘承压

路透北京6月13日 - 中国股市沪综指周一收挫3.2%，创三个半月最大单日跌幅。分析师指出，假日期间海外金融市场避险情绪明显升温，受此影响，今日大盘低开低走，尾盘加速跳水。另外管理层近日再次表态，促进价值投资理念形成，表明有意挤压市场泡沫，对传媒、影视板块等部分高估值品种造成明显压力，今日创业板领跌令场内人气再次受挫。

沪综指.SSEC收报2,832.07点，跌94.09点或3.21%，此前最大单日跌幅为2月25日的6.41%；上证A股今日成交1,981亿元人民币，上日为1,771亿元。

“我觉得最近事太多，市场释放不好的因素，就往下砸吧。”首创证券策略分析师邵帅表示。

他认为，小长假期间，美元反弹、欧美股市下跌、大宗商品回调等对国内股市造成负面影响，A股短期有补跌要求。未来两周，A股能否纳入MSCI，英国公投退欧等事件将逐渐清晰，另外随着5月份经济数据公布，国内下半年政策趋势也将出台，在此明朗之前，市场整体参与度不高，场内氛围以观望为主。

他并称，近期监管层再次表态，侧重资本市场中长期制度建设，引导价值投资理念形成，对市场以往的部分炒作模式会形成明显制约，以暴风集团(300431.SZ)，乐视网(300104.SZ)为代表的部分概念股将处于风险释放阶段，对市场人气或造成一定压制。

中国证监会副主席姜洋周日称，要严格依法执行强制退市制度，推进并购重组市场化改革，强化市场的优胜劣汰功能。加强对“忽悠式”重组、“跟风式”重组等的监管，引导上市公司规范运作，老老实实做好主业；鼓励上市公司加大回报投资者力度，促进市场长期投资、价值投资理念的形成。

美国股市周五连续第二日下跌，因油价续挫，且在英国退欧公投前，对全球经济的担忧重燃。香港股市周五遭遇逾三周来最大单日跌幅，有关索罗斯再度大举做空的传言令交易商深感不安。

中国国家统计局周一公布，5月规模以上工业增加值同比增长6%，当月环比增长0.45%。1-5月固定资产投资同比增长9.6%，并创16年来新低。受鲜菜价格大幅下跌影响，中国5月CPI涨幅低于市场预期，七个月来首次同比增速回落，显示短期高点已过；PPI则继续改善，同比跌幅创18个月最低值。

创业板指数P收跌6.03%，暴风集团、乐视网收报跌停。

沪深300指数.CSI300收报3,066.31点，跌3.09%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,028.8点，跌3.88%，成交15,138手。130亿元额度的沪股通净卖出8.8亿元。（完）