沪综指小幅收涨 MSCI明晟指数决定是否纳入A股前观望氛围浓厚

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月14日 - 中国股市沪综指周二小幅收涨，MSCI明晟指数决定是否纳入A股前观望氛围浓厚。分析师指出，继昨日大跌后，今天大盘窄幅震荡，权重股金融板块走势偏强奋力护盘，午后券商股亦出现拉升，但近期不确定性事件频现，加之解禁减持压力持续压制资金面，市场风格重归偏保守。
沪综指.SSEC收报2,842.19点，涨9.12点或0.32%，上证A股今日成交大幅萎缩至1,383亿元人民币，上日为1,981亿元。
“今天可能还是有人愿意在赌一赌MSCI这件事。”光大证券策略分析师徐沛东表示。
国元证券分析师王明利表示，目前人民币汇率再度面临贬值压力；经济企稳的基础并不牢固，缺乏可持续性。经济数据显示，5月份民间投资继续收缩，预示着二季度上市公司中报不会过于靓丽；同时近期市场显示出浓厚的避险情绪，A股行情走势将发趋弱。
指数编制公司MSCI明晟将在6月14日决定是否将A股纳入其新兴市场股指。明晟此前表示，将恢复与交易商、基金公司以及其它金融市场参与者商讨，是否将中国上市股票纳入其新兴市场指数。
上证银行股指数收涨0.55%，国信证券(002736.SZ)收涨5.75%，工商银行(601398.SS)收涨0.69%。
沪深300指数.CSI300收报3,075.98点，涨0.31%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,050.4点，跌0.72%，成交15,262手。130亿元额度的沪股通净卖出0.07亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。