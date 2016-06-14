沪综指小幅收涨 MSCI明晟指数决定是否纳入A股前观望氛围浓厚

路透北京6月14日 - 中国股市沪综指周二小幅收涨，MSCI明晟指数决定是否纳入A股前观望氛围浓厚。分析师指出，继昨日大跌后，今天大盘窄幅震荡，权重股金融板块走势偏强奋力护盘，午后券商股亦出现拉升，但近期不确定性事件频现，加之解禁减持压力持续压制资金面，市场风格重归偏保守。

沪综指.SSEC收报2,842.19点，涨9.12点或0.32%，上证A股今日成交大幅萎缩至1,383亿元人民币，上日为1,981亿元。

“今天可能还是有人愿意在赌一赌MSCI这件事。”光大证券策略分析师徐沛东表示。

国元证券分析师王明利表示，目前人民币汇率再度面临贬值压力；经济企稳的基础并不牢固，缺乏可持续性。经济数据显示，5月份民间投资继续收缩，预示着二季度上市公司中报不会过于靓丽；同时近期市场显示出浓厚的避险情绪，A股行情走势将发趋弱。

指数编制公司MSCI明晟将在6月14日决定是否将A股纳入其新兴市场股指。明晟此前表示，将恢复与交易商、基金公司以及其它金融市场参与者商讨，是否将中国上市股票纳入其新兴市场指数。

上证银行股指数收涨0.55%，国信证券(002736.SZ)收涨5.75%，工商银行(601398.SS)收涨0.69%。

沪深300指数.CSI300收报3,075.98点，涨0.31%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,050.4点，跌0.72%，成交15,262手。130亿元额度的沪股通净卖出0.07亿元。（完）