沪综指低开高走收升1.6% MSCI暂不纳入A股消息负面影响有限

路透北京6月15日 - 中国股市沪综指周三低开高走收升1.6%，成交量有所放大。分析师表示，因MSCI明晟公司宣布暂不将A股纳入MSCI新兴市场指数，令今日大盘低开近1%，其后在逢低买盘推升下一路攀升，午后走势逐渐平稳，但短期仍有诸多不确定性事件，料后市波动仍较大。

沪综指.SSEC收报2,887.210点，涨45.021点或1.58%。上证A股今日成交1,969亿元人民币，上日为1,383亿元。

“前期跌下来不少了，没加入MSCI对今天的市场影响不是特别大。大盘低开后逢低还是有些资金在介入。”新时代证券策略分析师孙卫党指出。

他并认为，不确定消息逐渐明朗后，市场按自身规律运行的可能性更大，沪综指2,800点附近买盘支撑力较强，短期沪综指已回升至前期跳空缺口处，如缺口位置能被回补，则反弹行情仍可延续。

MSCI明晟周三清晨宣布延迟将中国A股纳入MSCI新兴市场指数。MSCI明晟承认中国监管局已做了不少努力，但国际投资者认为中国近期公布的监管新政效果尚需观察，以及存在诸如QFII每月资本赎回额度限制以及海外涉及A股的金融产品尚需审批等障碍。这是中国A股第三次冲关MSCI指数失败。

MSCI明晟指出，MSCI将继续保留中国A股在2017年纳入新兴市场的审核名单上。假若中国A股市场准入状况在2017年6月之前出现显着的积极进展，MSCI不排除在年度市场分类评审的例行周期之外提前公布纳入A股的可能性。

中国证监会对此回应称，A股纳入与否是MSCI明晟公司的商业决定。此次MSCI明晟公司延迟纳入的决定，不会影响中国资本市场改革开放的进程和市场化、法治化的方向。

今天两市个股普涨，共有逾100只股票涨停报收。创业板指数P收涨3.42%。

沪深300指数.CSI300收报3,116.37点，涨1.31%,；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,100.0点，涨1.47%，成交14,507手。130亿元额度的沪股通净卖出4.73亿元。（完）