沪综指震荡收低 外围市场普跌施压权重股走势低迷

路透北京6月16日 - 中国股市沪综指周四震荡收低。分析师表示，隔夜美联储声明基本符合预期，今天A股以盘整为主，外围股市整体走软令大盘承压，权重股走势低迷。短线看，股指在2,900点上方面临较大技术压力，料后市仍以震荡整理为主。

沪综指.SSEC收报2,872.817点，跌14.393点或0.50%；上证A股今日成交2,018亿元人民币，上日为1,969亿元。

“昨天因为涨的幅度有点大，所以今天有一个回踩和修整的态势。”山西证券策略分析师麻文宇指出。

她并认为，近期基本面和政策面均缺乏亮点，且目前市场仍属于存量资金博弈格局，难以支撑权重股持续走强，而部分中小盘股借题材的支撑，走势相对坚挺。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三保持指标利率不变，暗示仍计划在年内升息两次，但表明经济增长放缓，将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。美联储政策声明发布后，金融市场基本排除今年升息的可能性。

隔夜欧美股市普跌。日本股市日经指数.N225周四下挫2.9%至四个月低点，此前日本央行决定维持政策不变，推动日圆升至近22个月高点。日经指数最低跌破4月低位，来到15,460.28点。

建发股份(600153.SS)跌停报收，陆家嘴(600663.SS)收跌5.32%。

沪深300指数.CSI300收报3,094.67点，跌0.70%,；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,088.0点，跌0.50%，成交9,782手。130亿元额度的沪股通净卖出5.80亿元。（完）