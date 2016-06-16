沪综指震荡收低 外围市场普跌施压权重股走势低迷

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月16日 - 中国股市沪综指周四震荡收低。分析师表示，隔夜美联储声明基本符合预期，今天A股以盘整为主，外围股市整体走软令大盘承压，权重股走势低迷。短线看，股指在2,900点上方面临较大技术压力，料后市仍以震荡整理为主。
沪综指.SSEC收报2,872.817点，跌14.393点或0.50%；上证A股今日成交2,018亿元人民币，上日为1,969亿元。
“昨天因为涨的幅度有点大，所以今天有一个回踩和修整的态势。”山西证券策略分析师麻文宇指出。
她并认为，近期基本面和政策面均缺乏亮点，且目前市场仍属于存量资金博弈格局，难以支撑权重股持续走强，而部分中小盘股借题材的支撑，走势相对坚挺。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三保持指标利率不变，暗示仍计划在年内升息两次，但表明经济增长放缓，将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。美联储政策声明发布后，金融市场基本排除今年升息的可能性。
隔夜欧美股市普跌。日本股市日经指数.N225周四下挫2.9%至四个月低点，此前日本央行决定维持政策不变，推动日圆升至近22个月高点。日经指数最低跌破4月低位，来到15,460.28点。
建发股份(600153.SS)跌停报收，陆家嘴(600663.SS)收跌5.32%。
沪深300指数.CSI300收报3,094.67点，跌0.70%,；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,088.0点，跌0.50%，成交9,782手。130亿元额度的沪股通净卖出5.80亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。