沪综指小幅收涨 基因测序和供给侧改革相关板块表现活跃

路透北京6月17日 - 中国股市沪综指周五小幅收涨。分析师表示，今日大盘冲高回落，前期涨幅较大的板块多出现回调，有资金减仓迹象，市场在寻找新的热点，基因测序和供给侧改革相关板块表现活跃。目前市场对英国脱欧有所担心，并引发避险情绪上升和资金流出，投资者仍较谨慎，大盘或将继续震荡。

沪综指.SSEC收报2,885.105点，涨12.288点或0.43%，本周该指数累计下跌1.44%。上证A股今日成交1,952亿元人民币，上日为2,018亿元。

“涨起来的主要是跟供给侧改革相关联的一些板块。”开源证券策略分析师田渭东指出，但是该板块无法有效带动人气，然后场内出现了部分抛盘，目前来看市场还是处于较为犹豫的状态，成交量相对有所放大。

信达证券策略分析师谷永涛认为，短期市场仍缺乏明确方向，一旦外围市场出现波动，对A股情绪波动影响很大，导致大盘上蹿下跳。

英国公投的投票活动在6月23日当地时间晚上10点结束。知情官员对路透表示，如果英国公投结果为退出欧盟，欧洲央行将公开承诺同英国央行合作支撑金融市场。

中国核建(601611.SS)涨停报收，达安基因(002030.KS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,110.36点，涨0.51%,；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,113.4点，涨0.86%，成交6,610手。130亿元额度的沪股通净买入11.61亿元。（完）