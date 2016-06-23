沪综指震荡收低 英国脱欧公投在即市场观望情绪较浓

2016年中国全社会用电量同比增5% 其中第二产业用电量仅增2.9%（更新版）
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海6月23日 - 中国股市沪综指周四震荡收跌。分析师指出，随着英国脱离欧盟全民公决日的到来，A股市场面临不确定性因素上升，再加上热点板块正在切换过程中，场内观望气氛较浓，大盘呈现窄幅整理走势。
沪综指.SSEC收报2,891.960点，跌13.590点或0.47%。上证A股今日成交1,634亿元人民币，上日为1,561亿元。
“今天就是一个蓄势，等待消息面的明朗。英国是脱欧还是留欧，对A股还是一个大的变量因素。”东北证券策略分析师沈正阳指出。
他还表示，目前A股市场并没有明显增量资金入场的迹象，盘中热点腾挪时也需要稍许时间来过渡；估计明日还会继续震荡，等待英国投票结果及欧美市场后续反应的指引。
英国公投时间为北京时间周四下午2点至周五凌晨5点，最终结果预计在北京时间明天下午2点左右公布。中金公司最新报告指出，如果公投结果为“留欧”，对金融市场而言，尾部风险的解除将推动风险偏好继续回升；而结果若为“退欧”，对金融市场而言无疑是一个巨大的尾部风险，短期内将带来明显的负面冲击和动荡。
沪深300指数.CSI300收报3,117.32点，跌0.53%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN6收盘报3,061.6点，跌0.25%，成交12,182手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入2.23亿元。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。