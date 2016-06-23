沪综指震荡收低 英国脱欧公投在即市场观望情绪较浓

沪综指.SSEC收报2,891.960点，跌13.590点或0.47%。上证A股今日成交1,634亿元人民币，上日为1,561亿元。

他还表示，目前A股市场并没有明显增量资金入场的迹象，盘中热点腾挪时也需要稍许时间来过渡；估计明日还会继续震荡，等待英国投票结果及欧美市场后续反应的指引。

英国公投时间为北京时间周四下午2点至周五凌晨5点，最终结果预计在北京时间明天下午2点左右公布。中金公司最新报告指出，如果公投结果为“留欧”，对金融市场而言，尾部风险的解除将推动风险偏好继续回升；而结果若为“退欧”，对金融市场而言无疑是一个巨大的尾部风险，短期内将带来明显的负面冲击和动荡。