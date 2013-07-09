沪综指缩量小幅收升 IPO利空预期暂消化但反弹动能不足

路透上海7月9日 - 中国股市沪综指周二收盘小涨，A股成交额创下七个月来新低。分析师指出，昨日的大跌已将IPO(首次公开发行)本月或会重启的利空消息大部分消化，大盘今日出现企稳；但因近阶段市场人气持续偏弱，大盘只是窄幅整理，交投清淡，短期内出现大幅反弹的希望不大。

沪综指.SSEC收报1,965.454点，涨7.181点，或0.37%，昨日股指曾收跌2.44%；上海A股今日成交额为521亿元人民币，此前成交额低位为去年12月13日的520.5亿元，昨日为671亿元。

“市场还是比较脆弱，IPO重启是早晚的事，大家不应该反应那么大。今天大盘虽然表面上企稳，但很难指望短期有大反弹。”华泰证券分析师周林指出。

上周末有消息称，定稿后的新股发行体制改革方案将在7月20日前后公布，IPO(首次公开发行)最快将于7月底重启，且首批重启将采取批量发行的方式。

他并表示，今日公布的物价等经济数据，与预期差不太多，对大盘影响不大。

中国国家统计局周二公布，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.7%；路透调查中值分别为上涨2.5%和下降2.7%。

沪深300指数.CSI300收跌0.04%，报2,162.669点。沪深300指数期货主力7月合约尾盘报2,133.2点，涨0.13%，成交619,555手。(完)

(发稿 林琦/徐永；审校 张喜良)

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