社保基金趁高位减持北车少量H股 涉资逾1.1亿港元

新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透香港1月6日 - 据香港联交所最新资料显示，中国北车6199.HK在公布将与中国南车(1766.HK)合并后首个交易日，遭全国社会保障基金减持少量H股股份，涉资逾1.1亿港元。
资料显示，社保基金于2014年12月31日在市场上沽出1,061.85万股北车H股，平均价每股10.64港元，套现至少1.1亿港元。而最高出货价为11.18港元，亦是当日盘中最高价。
本次减持后，社保基金仍持有北车约1.92亿股H股股份，约占H股股本的8.99%。
同日，南车的机构投资者美国资本集团（The Capital Group）以平均每股10.399港元的价格，减持829.7万股南车H股，套现约8,628万港元；持股量由5.04%降至4.63%。
南车与北车此前公布拟合并成为“中国中车”，以创造出一家总资产近3,000亿元人民币、更具规模效益的全球领先机车企业。
两家公司股价周二继续获利回吐，北车H股收跌10.13%，报11.36港元；南车H股亦跌9.76%，报10.54港元。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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