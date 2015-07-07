险资昨在股市单日净买入数百亿元 后市料进一步加仓--报载

路透北京7月7日 - 在此次中国政府稳定股市的多支力量中，保险资金积极参与其中。上海证券报周二报导称，经粗略统计，仅7月6日一天之内，预计大型险企合计净买入资金达到数百亿元人民币蓝筹ETF基金和成分股，且这种净买入状态将有望持续。

报导并表示，从目前的仓位水平来看，大型险企仍具备继续加仓的空间，而且加仓且净买入几乎在大型险企中达成共识，并已付诸行动。

报导指出，京沪多家大型保险机构昨日均出现净买入。其中，中国人寿(601628.SS)对指数型基金进行了净申购，数量约百亿元左右；中国人保等其他保险巨头也对ETF基金、蓝筹股等进行了净买入，每家规模都超过数十亿元。

报导并引述业内人士透露称，从同业交流情况来看，截至目前，大型险企的平均权益仓位区间约在8-14%之间，部分公司高到11-13%，低的只有10%左右。

“从上限30%这个指标来看，大型险企目前仍是半仓。”上述人士称。

由于保险机构手握巨额资金，故而关于保险资金的一举一动都备受各方关注。报导援引相关权威人士称，鼓励保险资金投资蓝筹股，有利于中国资本市场的健康稳定发展，也有利于保险资金可以长期受益于蓝筹股带来的稳定投资回报，与保险资金的资产负债管理相匹配。

除此之外，上周六联合公告参与救市的中国21家券商已于周一早间将超过1,280亿元的资金划给中国证券金融股份有限公司帐户，且57家公募基金公司也已运用固有资金21.62亿元人民币已经或即将投资旗下偏股型基金。

中国监管层上周末联合出重拳救市，且中国央行将向中国证券金融股份有限公司（中证金） 提供流动性支持。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。