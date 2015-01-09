《A股技术分析》沪综指背离式上涨难持久

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): （here)

沪综指本周冲高之后震荡明显加剧，石油、煤炭、银行等大盘权重指标股成为左右股指运行的主要工具，多方凭此力守5日均线但仍破位，回调压力明显上升，3,400点之上压力巨大，下周股指料再度下试10日均线3,267点，并进一步回补周一向上跳空位置3,234点。

短期技术指标继续超买或高位钝化，KDJ再度形成死叉，MACD拉至新高后掉头回落，DMI趋向指标小幅下行，显示指标股拉抬股指无法令大盘形成真正的趋势性上涨，BULL通道中轨本周对大盘形成支撑，其上轨正向3,400点一线靠近，为短线较强压力位。

成交量方面，除周五大幅震荡有所放量，本周成交额总体出现横向萎缩，日成交额连续三个交易日位于5日和10日均额线之下，显示市场谨慎气氛加剧，观望情绪升温，震荡放量则显示获利筹码持续松动，短线下跌是大概率事件。

较长期走势(周线图): (here)

沪综指本周K线收锤头型态，与此前连续两周倒转锤头K线组合，头部特征愈加明显，一旦确定调整，5周均线处3,200点将成为首个调整目标，而权重股的波动将加大大盘波动频率和幅度。

周线技术指标方面，最明显的是周乖离率已基本达到2007年历史峰值水平，周KDJ高位钝化亦难持续，另月线布林通道上轨位于3,395点，对股指形成压制，大盘在接近2009年反弹高点3,478亦面临技术和心理层面的威慑。

整体看，中线技术层面已积累更大调整动力，中国股市当前依靠反复拉抬权重股扭曲技术面，以及依靠资金流强推大盘股背离基本面制约的行情，终究会走到尽头。（完）

(审校 黄凯)

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