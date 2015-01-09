《A股技术分析》沪综指背离式上涨难持久

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透北京1月9日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周在创近五年半新高后的同时伴随大幅震荡，主力对周期类大盘权重股的拉抬达到无以复加的程度。技术面显示，多个指标继续在高位钝化，量能则现整体萎缩，与大盘走势背离，短期内3,400点之上压力巨大；中线看，持续保持超买状态，乖离率再创多年来新高，大盘内在调整动能进一步积累。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): （here)
沪综指本周冲高之后震荡明显加剧，石油、煤炭、银行等大盘权重指标股成为左右股指运行的主要工具，多方凭此力守5日均线但仍破位，回调压力明显上升，3,400点之上压力巨大，下周股指料再度下试10日均线3,267点，并进一步回补周一向上跳空位置3,234点。
短期技术指标继续超买或高位钝化，KDJ再度形成死叉，MACD拉至新高后掉头回落，DMI趋向指标小幅下行，显示指标股拉抬股指无法令大盘形成真正的趋势性上涨，BULL通道中轨本周对大盘形成支撑，其上轨正向3,400点一线靠近，为短线较强压力位。
成交量方面，除周五大幅震荡有所放量，本周成交额总体出现横向萎缩，日成交额连续三个交易日位于5日和10日均额线之下，显示市场谨慎气氛加剧，观望情绪升温，震荡放量则显示获利筹码持续松动，短线下跌是大概率事件。
较长期走势(周线图): (here)
沪综指本周K线收锤头型态，与此前连续两周倒转锤头K线组合，头部特征愈加明显，一旦确定调整，5周均线处3,200点将成为首个调整目标，而权重股的波动将加大大盘波动频率和幅度。
周线技术指标方面，最明显的是周乖离率已基本达到2007年历史峰值水平，周KDJ高位钝化亦难持续，另月线布林通道上轨位于3,395点，对股指形成压制，大盘在接近2009年反弹高点3,478亦面临技术和心理层面的威慑。
整体看，中线技术层面已积累更大调整动力，中国股市当前依靠反复拉抬权重股扭曲技术面，以及依靠资金流强推大盘股背离基本面制约的行情，终究会走到尽头。（完）
(审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。