《A股技術分析》滬綜指背離式上漲難持久

《专栏》中国千年规划虑宜远 产业集聚路且长
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济，文章仅代表他们本人观点。本文为其2017春季盘古宏观中国经济专题报告《千年规划虑宜远，产业集聚路且长》的摘要部分。）
路透北京1月9日（作者 曾祥進） - 中國股市滬綜指.SSEC本周在創近五年半新高後的同時伴隨大幅震蕩，主力對周期類大盤權重股的拉抬達到無以復加的程度。技術面顯示，多個指標繼續在高位鈍化，量能則現整體萎縮，與大盤走勢背離，短期內3,400點之上壓力巨大；中線看，持續保持超買狀態，乖離率再創多年來新高，大盤內在調整動能進一步積累。
以下為對中國股市上證綜指本周走勢的技術分析:
短期走勢(日線圖): （here)
滬綜指本周衝高之後震蕩明顯加劇，石油、煤炭、銀行等大盤權重指標股成為左右股指運行的主要工具，多方憑此力守5日均線但仍破位，回調壓力明顯上升，3,400點之上壓力巨大，下周股指料再度下試10日均線3,267點，並進一步回補周一向上跳空位置3,234點。
短期技術指標繼續超買或高位鈍化，KDJ再度形成死叉，MACD拉至新高後掉頭回落，DMI趨向指標小幅下行，顯示指標股拉抬股指無法令大盤形成真正的趨勢性上漲，BULL通道中軌本周對大盤形成支撐，其上軌正向3,400點一線靠近，為短線較強壓力位。
成交量方面，除周五大幅震蕩有所放量，本周成交額總體出現橫向萎縮，日成交額連續三個交易日位於5日和10日均額線之下，顯示市場謹慎氣氛加劇，觀望情緒升溫，震蕩放量則顯示獲利籌碼持續松動，短線下跌是大概率事件。
較長期走勢(周線圖): (here)
滬綜指本周K線收錘頭型態，與此前連續兩周倒轉錘頭K線組合，頭部特征愈加明顯，一旦確定調整，5周均線處3,200點將成為首個調整目標，而權重股的波動將加大大盤波動頻率和幅度。
周線技術指標方面，最明顯的是周乖離率已基本達到2007年歷史峰值水平，周KDJ高位鈍化亦難持續，另月線布林通道上軌位於3,395點，對股指形成壓制，大盤在接近2009年反彈高點3,478亦面臨技術和心理層面的威懾。
整體看，中線技術層面已積累更大調整動力，中國股市當前依靠反復拉抬權重股扭曲技術面，以及依靠資金流強推大盤股背離基本面制約的行情，終究會走到盡頭。（完）
(審校 黃凱)
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（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济，文章仅代表他们本人观点。本文为其2017春季盘古宏观中国经济专题报告《千年规划虑宜远，产业集聚路且长》的摘要部分。）
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