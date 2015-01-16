《A股技术分析》沪综指量能不济需谨防双头型态

路透北京1月16日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指本周两度下探3,200点进行短调后，在大盘权重股拉升下再度冲击3,400点。技术面显示，较前次冲高，本周大盘量能明显不济，部分技术指标持续趋弱，惟借权重股做盘，短线再度冲击前高可能性仍大；中线看，虽收复上周上影，技术指标仍居于高位并无改善，量能亦萎缩明显，行情处于逐步降温过程中。

以下为对中国股市上证综指.SSEC本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): （here)

沪综指本周完成首波短调，回补上周缺口并下探3,200点后获得20日均线支撑回升，主力再度利用权重股拉抬股指收复五日均线，短线不排除继续通过拉抬权重股反复上攻，但3,400点之上压力仍在，下方五日均线3,310点、20日均线3,200点附近分别构成短线支撑。

技术指标随大盘快速冲高有所改善，但KDJ上升幅度有限，下周或与大盘走势形成背离，MACD亦有背离迹象，另自11月下旬急涨以来形成的上升趋势线本周受到考验，下周将上移至3,300点附近，若再度击破将加大短线调整压力。

本周大盘整体缩量，与前次冲击3,400点相比，量能明显缩小，显示市场交易热情已不若此前，若权重股走势停歇，当前量能无力支撑大盘处于目前高位，须谨防双头型态的形成。

较长期走势(周线图): (here)

沪综指本周下探五周均线获支撑回升，权重股助股指暂脱离调整态势，下周该均线上移至3,280-3,290点附近，大盘再度测试该线可能性较大，中线走势是否明确将以该线得失为主要参考。

周线技术指标方面，周KDJ继续高位钝化难以上行，MACD指标继续上扬，超买程度已经达到五年半以来最高，趋向指标DMI出现12周以来首次回落，显示近三个月来的中线单边上涨趋势将尽。

从量能看，本周虽拉出中阳并创近五年半收盘新高，但成交额环比下降逾三成，五周均量指标亦近两个半月以来首次下破10周均量线，显示大盘运行至高位后动力正在下降，作为先行指标预示中线调整更近一步。（完）

(审校 张喜良)

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