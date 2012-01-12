郭树清：内幕交易属盗窃行为 对其决不手软--报载

路透上海1月12日电---中国证券报周四引述中国证监会主席郭树清称,资本市场的内幕交易、老鼠仓行为就是盗窃行为,对於这些市场盗贼绝不手软,要继续把打击内幕交易作为工作重点.

2008年-2011年,证监会共立案调查案件387起,启动非正式调查516起,作出行政处罚决定220件,罚没款金额总计8.29亿元人民币;移送公安机关案件92起、打非线索746件.

去年12月郭树清就曾对内幕交易作出强硬表态,强调要加强资本市场诚信建设和坚决打击证券期货违法违规行为,对内幕交易和证券期货犯罪始终坚持"零容忍"的态度.

郭树清强调,投资者信心是资本市场的基石,稽查执法是维护投资者信心、保护投资者利益、保障市场健康运行最直接、最有效的手段. 他表示,要切实将稽查执法纳入证券期货监管的中心工作,继续把打击内幕交易作为工作重点,进一步加强稽查队伍建设.

郭树清於去年10月末被任命为证监会主席.他上任後证监会动作频频,先後宣布创业板上市公司可非公开发行债券、创业板分红新规、清理整顿各类交易场所,深圳证券交易所亦於周一公布了完善创业板退市制度的方案.(完)

--发稿 曾菱; 审校 乔艳红

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