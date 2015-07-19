专访：中国必须记取股灾的教训--朱光耀

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透伦敦7月18日 - 中国财政部副部长朱光耀周六表示，中国必须从这次股灾中记取教训,暗示他希望能专注在监管和发展新架构，好让股市能禁得起未来任何的市场动荡。
朱光耀对路透表示，北京当局正考虑新的政策。
他在伦敦的中国大使馆接受专访时表示，监管存在不协调的问题，而这是一个真正的挑战。在股市大涨和大跌后，需要向其他国家，包括美国和英国在内的成熟股市取经。
朱光耀表示，鉴于股市动荡的程度，中国出手介入以稳定市场是合理的，如今要对已发生的事进行评估，才能有助于起草政策来处理任何未来的市场动荡。
然他并没有说明可能考虑何种政策。
他并称，政府将会允许一些企业破产，而不是扶植他们，以建立一个更有效率的债券市场。(完)
(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
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