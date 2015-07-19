专访：中国必须记取股灾的教训--朱光耀

路透伦敦7月18日 - 中国财政部副部长朱光耀周六表示，中国必须从这次股灾中记取教训,暗示他希望能专注在监管和发展新架构，好让股市能禁得起未来任何的市场动荡。

朱光耀对路透表示，北京当局正考虑新的政策。

他在伦敦的中国大使馆接受专访时表示，监管存在不协调的问题，而这是一个真正的挑战。在股市大涨和大跌后，需要向其他国家，包括美国和英国在内的成熟股市取经。

朱光耀表示，鉴于股市动荡的程度，中国出手介入以稳定市场是合理的，如今要对已发生的事进行评估，才能有助于起草政策来处理任何未来的市场动荡。

然他并没有说明可能考虑何种政策。

他并称，政府将会允许一些企业破产，而不是扶植他们，以建立一个更有效率的债券市场。(完)

(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)

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