证监会下周将派检查组赴券商检查融资业务--消息（更新版）

(新增分析师评论)

路透上海12月11日 - 三位券商业消息人士周四证实，中国证监会下周将外派检查组，检查各家券商融资业务是否合规。分析师指出，目前融资融券余额市值比例在合理范围内，且券商杠杆率亦处于较低水平，因此券商融资业务总体来看风险不大，券商股回调幅度应有限。

上海一位券商人士表示，“我们已接到通知了，下周初来，不仅检查两融(融资融券)业务，还有其他融资业务，例如股权质押回购业务等。”

另一位券商人士指出，证监会以常规检查的形式奔赴各家券商，表面来看，主要检查融资业务是否符合一些程序性规定，例如融资融券客户是否满足开户条件等，但业内大多理解为这是对券商融资业务的一次清理整顿。

目前中国证监会相关人士尚无法联络到发表评论。

针对近期两融业务被查及两融加速市场暴跌等说法，申银万国证券行业分析师何宗炎指出，沪深两市的融资融券余额市值比为2.5%，跟国际水平（3%）相当，在合理的范围之内；而且融资融券交易占比18%，低于国际20-25%的水平，不存在两融加速市场暴跌的问题。

他认为，目前证券公司净资产约为8,000亿元人民币，当前加杠杆的业务仅有股权质押融资（约3,000亿元）、两融（近1万亿元）、传统自营(包括直投、股票、债券约5,000亿)，券商有效杠杆率约2.5倍，还是很低的水平，离5-6倍的目标还很远。

沪深两市本轮大涨行情的领头羊--券商股今日普遍大跌，其中，方正证券(601901.SS)和海通证券(600837.SS)收于跌停，中信证券(600030.SS)收跌9.39%。

何宗炎预期，券商未来仍是龙头板块，回调幅度不会太大，券商股会随着市场企稳再创新高。继续看好在上证50指数成分股的华泰证券(601688.SS)、中信证券、海通证券、招商证券(600999.SS)、方正证券以及前期龙头光大证券(601788.SS)、广发证券(000776.SZ)等。

国内媒体稍早报导称，近日已有多家券商上调了融资融券保证金比例，如国联证券、中信建投、国金证券(600109.SS)等。

据中国证券金融公司数据，截止周二，沪深两市融资融券余额为9,292.36亿元，平均担保比例为236%；业内认为总体尚处于安全边际内。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。