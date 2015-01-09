上证所1月19日起允许跨境ETF和跨境上市开放基金实行T+0交易

人民币窄幅整理微收跌 客盘购汇较多但短期仍无方向
路透上海/北京5月9日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
路透上海1月9日 - 中国上海证交所周五稍晚发布公告称，自1月19日起，上证所对跨境交易型开放式指数基金（ETF）和跨境上市开放式基金实行当日回转交易（T+0）。
上证所通知称，上述实行T+0交易的跨境交易型开放式指数基金和跨境上市开放式基金仅限于所跟踪指数成份证券或投资标的实施当日回转交易的开放式基金。
目前在上证所上市的的跨境交易型开放式指数基金共有四只，华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金(513030.SS)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(513500.SS)、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(513100.SS)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(510900.SS)。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透上海/北京5月9日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
路透北京5月9日 - 中国银监会官网显示，其已于4月25日同意筹建工银金融资产投资有限公司，且应自批复之日起6个月内完成筹建工作；经工商银行官方确认，该公司为其债转股的实施机构。
路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。