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中国财经 | 2015年 1月 9日 星期五 17:28 BJT

上证所1月19日起允许跨境ETF和跨境上市开放基金实行T+0交易

路透上海1月9日 - 中国上海证交所周五稍晚发布公告称，自1月19日起，上证所对跨境交易型开放式指数基金（ETF）和跨境上市开放式基金实行当日回转交易（T+0）。

上证所通知称，上述实行T+0交易的跨境交易型开放式指数基金和跨境上市开放式基金仅限于所跟踪指数成份证券或投资标的实施当日回转交易的开放式基金。

目前在上证所上市的的跨境交易型开放式指数基金共有四只，华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金(513030.SS)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(513500.SS)、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(513100.SS)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(510900.SS)。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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