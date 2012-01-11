朗玛信息因询价机构不足中止发行

* 朗玛信息重蹈八菱科技覆辙,中止A股发行

* 中止原因为询价机构不足 路透北京1月11日电---因参与询价机构不足法定20家,欲登陆中国创业板的朗玛信息将被迫中止A股发行,重蹈去年八菱科技(002592.SZ)发行失败覆辙.

一位了解情况的资深投行人士向路透证实了上述消息,朗玛信息周三上午结束发行询价,但因此次参与询价的机构不足20家,按规定将不得不暂停发行.

"最主要原因是市场不行,以前打新股稳赚不赔,现在不是这麽回事."一位基金人士称,"你看看汇冠股份(300282)刚一上市就吃了跌停板,机构打新要锁3个月,这样谁还敢打."

上述人士均表示,近期A股弱势及新股上市频频破发等给询价机构带来很大压力.

有数据显示,2011年内上市的新股迄今有超过七成在发行价之下,其中四分之一在挂牌首日破发."新股不败"现象早已随整A股市场的低迷与新股发行节奏始终不肯放慢被"打破".

路透待发稿前未能得到朗玛信息公司及主承销商宏观证券的相关评论.

资料显示,贵阳朗玛信息总股本5,340万股,主业为社区性语音增值业务,主要产品为电话对对碰,拟发行1,340万股,在深交所创业板上市,募集资金用於电话对对碰三网融合技术等项目.主承销商为宏源证券000562.SZ.

根据有关规定,朗玛信息可在六个月内择机选择时间,重启发行.

去年6月8日,中国证券市场出现有史以来第一单因询价失败而中止发行的A股.拟在深圳证券交易所首次公开发行(IPO)并上市的八菱科技当天因询价机构不足而中止新股发行. (完)

--发稿 北京中文部

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