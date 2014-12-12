在稳定市场预期基础上 将适时适度增加新股供给--中国证监会

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海12月12日 - 中国证监会未来将积极推进股票发行注册制改革，在保持每月新股均衡发行、稳定市场预期的基础上，适时适度地增加新股供给。
据证监会新闻发言人邓舸周五介绍，证监会主席肖钢近日在落实中央经济工作会议精神的会议上表示，证监会将建立健全市场相关基础性制度安排，继续引导长期资金入市，督促上市公司履行信息披露义务，严格执行会计准则和财务报告制度，增强持续回报投资者的能力。
肖钢还指出，未来证监会将加强多层次资本市场体系建设，丰富证券交易所产品和层次。继续改革创业板市场，加快完善全国中小企业股份转让系统；规范发展服务小微企业的区域性股权市场，开展股权众筹融资试点。积极发展证券交易所机构间债券市场，加快扩大信贷资产和企业资产证券化业务。 在发展期货市场方面，证监会将适时推出原油期货和股票交易所上市基金（ETF）期权，逐步丰富商品期货、股指期货、股指期权等品种，平稳有序发展金融衍生品。
中国证监会此前曾明确，今年6月至年底将发行约100家新股。6月以来，中国证监会每月下发10-12家首次公开发行（IPO）企业的发行批文，目前已累计下发78家批文。部分投行人士此前预期，明年中国新股发行速度可能加快，估计有200家左右新股发行。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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