证监会称539家待审新股因财务资料过有效期而中止审查

路透北京1月9日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，若首次公开发行（IPO）企业的申请文件中记载的财务资料已过有效期的，将中止审查，目前共有539家IPO申请企业因财务资料过期而中止审查。这意味着A股市场新股发行压力短期内可能后移。

他在每周的新闻例会上表示，截止周四（8日），证监会已受理且预先披露的拟IPO企业共有647家，其中已过会企业32家，未过会企业615家。在未过会企业中，属于正常审核状态企业56家，中止审查企业559家，其中539家企业因财务资料过期而中止审查。

他说，因财务资料过期而中止审查的企业，在更新财务资料时应一并提交恢复审查的申请，履行法定程序后即可恢复审查。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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