今年将适时适度增加新股供给 稳妥推进注册制改革--证监会

路透上海1月16日 - 中国证监会主席肖钢近日表示，今年稳妥推进股票发行注册制改革，继续引导长期资金入市，在稳定市场预期的基础上，适时适度增加新股供给；平稳推出原油期货、上证50ETF期权和10年期国债期货等新产品、新工具，推动场外衍生品市场发展。

证监会网站周五刊登他在2015年证券期货监管工作会议上讲话称，今年将适时放宽证券期货服务业准入限制，探索证券期货经营机构交叉持牌，支持业务产品创新；优化沪港通机制，便利境内企业境外发行上市，完善合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）制度，运用好国际国内两个市场、两种资源。

肖钢还表示，今年将发展证券交易所机构间债券市场，建立覆盖所有公司制法人的公司债券发行制度，缓解各类企业特别是中小微企业融资难题。加快推进资产证券化业务发展，盘活存量资金，优化资源配置。

对于外界高度关注的股票发行注册制改革，他表示，推进注册制改革可能面临一些风险和问题，比如，可能影响投资者对股市扩容的心理预期，一些企业可能出现高价发行，一些公司质量不高和欺诈发行的风险加大等。

因此，证监会要坚持循序渐进、稳步实施的原则，在具体推进过程中，注重增强改革措施的系统性、针对性、协同性，妥善处理好资本市场改革、发展、稳定的关系。要坚持统筹协调，加强市场顶层设计，形成共促市场稳定健康发展的改革合力。要健全风险监测、预警和处置机制，加强风险识别、防范和处置能力，及时防范和化解市场风险。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。