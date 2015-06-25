沪综指放量收跌 新一轮IPO启动冲击令大盘重新步入调整（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增分析师评论)
路透北京6月25日 - 中国股市沪综指周四放量收跌，将前两日弹幅抹去大部分。分析师指出，昨晚证监会核准新一批新股发行令投资者信心再遭打击，同时盘中缺乏热点板块，在投资者情绪谨慎且技术压力仍然明显的情况下，反弹难以持续，大盘重新步入调整。
而上周暴跌导致配资盘爆仓情况严重，看多信心不足致资金多以短线反弹操作为主近两日。市场人士预计，大盘已进入中级调整，时间或将持续一月左右，在未有突发利空因素影响下，沪综指4,000点将具备重要支撑。
“今天暴跌是市场信心减弱的表现。”国元证券策略分析师王明利称。
他并表示，新股不断上市令投资者打新收益率相应增加，无风险收益率的提升压制了投资者风险偏好和市场估值水平的提升。特别是指数涨到高位后，投资者会减少二级市场交易，加入打新行列。同时增量资金在大盘下跌后入场意愿减低，亦导致资金面供求关系正发生改变。
沪综指.SSEC周四收报4,527.779点，跌162.371点或3.46%，盘中一度跌至4,483.55点，此前两个交易日累计反弹212点。上证A股今日成交8,599亿元人民币，上日为8,094亿元。
首创证券策略分析师邵帅称，近期市场尾盘变化较明显，显示投资者观望情绪浓厚。市场大跌后情绪修复不会一蹴而就，技术面上，30日均线（约4,770点）以及上周五跳空缺口附近的压力非常明显。
周三稍晚中国证监会核准新一批28家首次公开发行（IPO）企业的发行申请，包括上交所10家，深交所中小板10家，创业板八家。
万联证券分析师沈赟认为，由于此前市场预期IPO速度应该放缓，但昨天核准28家的数量还是超出了市场预期。大盘历来在周四表现不好，市场对明日证监会新闻会可能释放的政策信号存在较大不确定，而本月已无降息、降准可能”的市场预期亦明显影响人气。
今日创业板指数P大幅收跌5.23%至3,206.38点，多家中小盘个股收报跌停。
沪深300指数收报4,706.52点，跌3.56%；沪深300指数期货主力7月合约尾盘报4,585.6点，跌5.3%，成交2,058,470手。130亿元额度的沪股通净卖出35.56亿元。（完）
(发稿 张晓翀/吴晓龙；审校 曾祥进)
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