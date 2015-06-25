沪综指放量收跌 新一轮IPO启动冲击令大盘重新步入调整（更新版）

(新增分析师评论)

路透北京6月25日 - 中国股市沪综指周四放量收跌，将前两日弹幅抹去大部分。分析师指出，昨晚证监会核准新一批新股发行令投资者信心再遭打击，同时盘中缺乏热点板块，在投资者情绪谨慎且技术压力仍然明显的情况下，反弹难以持续，大盘重新步入调整。

而上周暴跌导致配资盘爆仓情况严重，看多信心不足致资金多以短线反弹操作为主近两日。市场人士预计，大盘已进入中级调整，时间或将持续一月左右，在未有突发利空因素影响下，沪综指4,000点将具备重要支撑。

“今天暴跌是市场信心减弱的表现。”国元证券策略分析师王明利称。

他并表示，新股不断上市令投资者打新收益率相应增加，无风险收益率的提升压制了投资者风险偏好和市场估值水平的提升。特别是指数涨到高位后，投资者会减少二级市场交易，加入打新行列。同时增量资金在大盘下跌后入场意愿减低，亦导致资金面供求关系正发生改变。

沪综指.SSEC周四收报4,527.779点，跌162.371点或3.46%，盘中一度跌至4,483.55点，此前两个交易日累计反弹212点。上证A股今日成交8,599亿元人民币，上日为8,094亿元。

首创证券策略分析师邵帅称，近期市场尾盘变化较明显，显示投资者观望情绪浓厚。市场大跌后情绪修复不会一蹴而就，技术面上，30日均线（约4,770点）以及上周五跳空缺口附近的压力非常明显。

周三稍晚中国证监会核准新一批28家首次公开发行（IPO）企业的发行申请，包括上交所10家，深交所中小板10家，创业板八家。

万联证券分析师沈赟认为，由于此前市场预期IPO速度应该放缓，但昨天核准28家的数量还是超出了市场预期。大盘历来在周四表现不好，市场对明日证监会新闻会可能释放的政策信号存在较大不确定，而本月已无降息、降准可能”的市场预期亦明显影响人气。

今日创业板指数P大幅收跌5.23%至3,206.38点，多家中小盘个股收报跌停。

沪深300指数收报4,706.52点，跌3.56%；沪深300指数期货主力7月合约尾盘报4,585.6点，跌5.3%，成交2,058,470手。130亿元额度的沪股通净卖出35.56亿元。（完）

(发稿 张晓翀/吴晓龙；审校 曾祥进)

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