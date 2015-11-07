焦点：A股IPO重启意味救市已告完成 小步恢复难抑股市热情

图为上海一家券商营业部内的股民在看屏幕上的股票信息。 REUTERS/Aly Song

作者 林琦/张晓翀

路透北京/上海11月6日 - 中国证监会周五新闻例会透出一系列重磅信息，例如A股新股发行近期将重启、券商场外配资清理基本结束等。这给市场释出一个明显信号，股市已脱离“救护”出院，“国家队”长达四个月的救市工作已基本告一段落，股市进入常态运行。

尽管重启新股发行将不可避免地带来扩容压力，但估计近阶段对大盘只是心理层面影响。因初期新股供应有限，将难以对目前宽松资金面带来颠覆性影响，再加上取消新股预缴款制度对二级市场亦有利，预计短期股市将保持强势特征。

“配资整顿基本结束，A股IPO重启，处罚又一批券商，这都意味着前一阶段的清扫工作已结束。”银河证券资深分析师任承德预计，未来沪综指.SSEC仍有可观的上行空间，年内可能会冲至4,000点以上。

受券商保险等蓝筹股带动，A股市场已连续三天上涨，沪综指连创两个半月收盘新高，周五收报3,590.03点。

他表示，对于新股扩容重启，要仔细分析供求关系。若是年内仅有二、三十家新股的规模，那么对市场资金面基本就没有什么影响。当前市场流动性宽裕，很多机构急于找到安全的投资标的，新股重启将吸引大量资金进入股市。

联讯证券分析师曹卫东指出，“从长期看，新股发行的逐渐恢复，对市场是个好事儿，只要节奏掌握得比较好，那么对市场趋势的影响利多于弊，大牛市必然伴随着大扩容。”

中国证监会新闻发言人邓舸指出，目前证券公司已基本完成场外配资帐户的相关清理工作，共清理5,754个场外配资帐户，仅12%帐户采用销户方式清理。他还透露，在进一步改革新股发行制度后，将重启新股首次公开发行（IPO）。

6月中旬以来，场外配资清理成为A股市场承受的主要压力之一，而9月券商清理其场外配资业务，更是令A股雪上加霜。场外配资清理结束，意味着股市承受压力已大为减轻。而 7月初证监会出台的救市组合拳中有一条就是暂停A股IPO。

**弃债追新**

申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏认为，新股发行恢复意味着股市将进入常态运行，由于初期新股供应量有限，估计其对大盘影响仅仅停留在心理层面。

“周一大盘可能会低开一下，毕竟本周连涨三天，再加上扩容的心理层面影响，但震荡消化了，大盘还是能够回来的。”他指出。

而国都证券分析师肖世俊的观点为：新规下资金冻结与分流压力不大，整体利好股市利空债市。

他指出，坚持网上市值申购、取消预缴款新规，将吸引场外打新资金入场配置波动较低的蓝筹股为主，尤其是此前配债的机构资金；债市收益率已在“资产荒”形势下打得很低，不如打新收益率，“弃债追新”不可避免。

在新闻例会上，证监会相关负责人介绍称，证监会拟取消现行的新股申购预先缴款制度，改为确定配售数量后再缴款；发行股数2,000万股以下且无老股转让的小盘股将取消网下询价环节，直接网上定价。

据该负责人表示，由于完成相关准备需要一定时间，在此次完善新股发行制度全部落实前，证监会决定先按现行制度恢复暂缓发行的28家公司IPO。其中，已经履行缴款程序的10家公司先行启动，预计11月20日后安排首批公司发行；剩余18家也将在年内重启发行。同时，证监会将恢复IPO审核会议，合理安排IPO审核进度。

在目前新股发行制度下，网上申购新股需要拥有至少5,000元人民币市值的股票，沪深两市股票分别计算市值，沪市每1万元市值可申购1,000股新股，深市每5,000元市值可申购500股新股，而网下申购亦需机构拥有一定数量的市值，网上网下均按其申购量全额预缴款。

中金固定收益团队则认为，未来的“打新”已经不是以前的“打新”，不消耗资金的同时，还无法确保是个纯类固收产品，所以对债市的冲击并不明显，投资者不必过度担忧其对资金和债市的影响。

西南证券首席研究员张刚指出，增加供给的同时实际上又给了大家投资机会。从短期来看，新政就算是利好，因为还沿袭市值配售，持有更多的市值可以获得更多的配号。

“我觉得不会引发抛售的。”他说，真要到了中签，计算市值结算点的时候，那个时候会有套现压力，但是即使有套现压力也是比较小。（完）