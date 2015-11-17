财经洞察：中国取消预缴款的IPO发行制度改革如何避免暴炒新股重现？

作者 沈燕

路透北京11月17日 - 好的新股发行制度无疑是一场对制度安排和技术要求都很高的高难度动作。中国在经历了6月中旬股灾洗历后，近期宣布IPO重启，并取消现行新股申购预先缴款制度，减少打新资金对市场扰动，显示改革朝正确方向再迈一步。

不过，如何充分利用中国资本市场具有中央登记结算公司集中托管的制度优势，厘清网下配售部分如何处理以及市值能否共享等具体技术操作环节，避免暴炒新股重现，显然是本轮完善新股发行的关键点。

“对新股制度改革发行的细节必须要想清想透，一定要听取专业人士意见。”一位不愿具名的从事20多年投行业务的券商高层对路透称，中国有中央登记结算集中托管的最大优势，这也是此轮与市值配售结合的新股发行制度改革能够推进的基础。

他认为，市值配售虽然是改革方向，但市值配售不是简单地看作是新股申购入场券，而应好好研究如何将其当作新股申购中的计量工具使用，以避免改革后中国股市重踏暴炒新股的老路。

中国证监会新闻发言人邓舸近日表示，证监会综合考虑市场各方面对新股发行制度的情况，完善新股发行制度。其中包括取消现行的新股申购预先缴款制度，改为确定配售数量后再缴款；证券公司不能接受投资者全权委托进行新股申购。

上述证监会相关负责人并表示，“取消预缴款可以大幅减少新股发行所需要的资金量，可以减少资金的大幅波动。”

在宣布将重启A股IPO后，中国证监会就修订首次公开发行股票并上市管理办法公开征求意见，拟取消募集资金使用方面的门槛，改为要求事前进行充分的信息披露，以降低企业融资成本，提高行政许可效率，支持实体经济发展。

**如何避免暴炒新股重现**

按照此前新股申购规则，一是要有市值，就是要持有一定数量股票；二是要有资金去申购，两者缺一不可。根据改革思路，虽然取消预缴款，但对市值的要求仍在，此举旨在鼓励培育股市长期投资者。

由此就产生第一个问题：对于个人投资者而言可以通过市值规模参与网上配售，但对于机构投资者，如险资、财务公司、基金等本身可能就是上市公司股东或是战略投资者，且在二级市场持有大量股票市值时，其网下配售时如何与市值挂钩？

如果按照公平原则网上网下都按市值比例配售新股数量，那么机构凭借市值庞大的优势无疑会在新股发行中又占据优势，散户的利益又将如何保护？这显然是新股发行制度改革中需要预先考虑清楚的一个关键点。

此外，按照新规不用预缴款，在没有资金压力约束的前提下，只要有市值就能参与打新，若对市值参与新股认购没有任何限制，势必会出现所有认购新股者都满格申购，结果就导致市场根本不会理会公司的好坏，只要能认购到新股就必定获利，势必也会导致新股中签率大幅降低，股灾前出现的暴炒新股必会更加猛烈，从而加剧市场投机炒作新股的不良风气。

证监会曾提到将调整发行监管方式，公开发行2,000万股以下且无老股转让的不进行网下询价配售，全部网上定价。

本轮新股发行制度改革的另一个关键点是沪深市值能否共用？在目前深沪市场分割的前提下，按现行制度沪深股票市值是不能共用的。若为了新股发行推进，这种分割完全没有必要，且目前深沪市场新股发行节奏完全由证监会协调安排，为保护中小投资者权益，有必要取消这种分割。

所幸中国已具备的中央登记结算系统制无疑能为市值归属提供基础，但如何让市值作为新股认购的工具而不只是一张简单的入场券，并预先在制度设计安排上考虑到可能出现的极致状况，显然也对新股发行与市值结合提出更高的要求。

“市值配售新股发行制度如果做好了，能为后续的新股发行注册制推进保驾护航，是利器，如果做不好就会形成新一轮更大规模的新股暴炒，影响注册制的推进和健康资本市场的建设。”前述资深券商投行人士称。

中国国家主席习近平近日在中央财经领导小组第十一次会议上指出，加快形成融资功能完备、基础制度紮实、市场监管有效、投资者权益得到充分保护的股票市场。（完）