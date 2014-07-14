中国证监会核准12家企业首发申请 为IPO重启后第二批

路透北京7月14日 - 中国证监会周一晚间宣布，已核准12家企业的新股首发申请，其中上交所六家，深交所中小板一家、创业板五家。这也是A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第二批新股批文。

证监会官方微博新闻稿显示，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股说明书。

在经历四个月的空档期后，中国证监会此前于6月9日宣布A股IPO再度重启，首批核准的10家企业中沪深交易所各五家。

6月中重启的本轮新股定价普遍低于行业平均水平，给了市场无风险套利的机会，新股上市后几乎都经历了连续数日巨量买单封涨停的局面。而新股上市初期抛盘稀少，连续涨停的走势已在意料之中。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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