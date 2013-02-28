IPO开闸目前无明确时间--证监会

路透北京2月28日 - 针对市场新股发行将于4月份重启的传言,中国证监会关部门负责人澄清,新股发行重启目前没有明确时间表,下一步发行体制改革的主要工作包括修订完善相关制度,细化信披的要求,淡化对上市公司盈利能力的判断.

新华网援引该负责人的话称,新股发行的核心是根据中国资本市场现状,坚决贯彻以信息披露为核心,不断完善监管机制,同时促进相关各主体合理发展.至于是实行注册制还是审核制,很难找到标准答案.

该位负责人指出,还要开展IPO专项核查工作,并结合工作要求在今后的工作中把检查中取得的经验落实到日常工作中去,规范中介机构和发行人的相关行为.

去年下半年,为稳定市场,A股新股发行暂停,迄今已有四个月没有新股上市.去年底证监会发布的关于做好首次公开发行股票公司2012年度财务报告专项检查工作的通知,预示着至少到今年3月底,都是IPO的真空期.

该位负责人还提到,下一步发行体制改革的主要工作还包括完善定价约束机制,会进一步提前预披露时间,针对询价配售的新情况和新特点,继续抑制炒新,以及打击粉饰业绩等行为,保护投资者的合法权益.(完)

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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