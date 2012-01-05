中国创业板再融资初审权或下放深交所--报载

路透上海1月5日电---第一财经日报周四报导称,深圳证券交易所推动的创业板小额快速再融资制度已得到证监会的支持,後者将允许深交所在创业板再融资方面承担一部分前期预审工作.而这一举措或为将来真正意义的市场化发行埋下伏笔.

报导指出,创业板再融资仍将是实质性审批,因为即使是交易所初审,发行申请最後还是需要"上会",不过,这一小步在目前的审核体制下也殊为不易.

但也有本地媒体表示,该举措也可以被解读为创业板再融资将加快步伐,所以在创业板退市制度出台之前,应该谨慎出台有关再融资的相关政策,目前创业板公司市盈率超高但业绩并不突出,如果大面积进行融资,将对市场造成不良影响.

2009年创业板诞生以来,一直未建立相关的再融资制度.但随着部分公司超募资金逐渐消化,或是涉及并购重组等事宜,又将面临新的资金缺口.

目前,证监会有三大审核委员会,分别是负责主板(包括中小板)IPO的发行审核委员会、创业板发审委和并购重组审核委员会.这三个委员会又分别对应证监会的发行部、创业板部和上市部.由於创业板IPO节奏较快,创业板部的预审工作强度很大.

第一财经日报援引一位接近深交所的人士称,考虑到中小企业单次融资需求较小、次数频繁的特点,创业板再融资将引入快速审核程序,同时简化相关信息披露,建立快捷、高效的再融资体系.

深交所理事长陈东征年初在全国政协会议期间就曾表示,创业板小额快速融资机制有可能年内启动,此外今年还会不断推动各项制度建设,并有可能推出创业板直接退市制度.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进

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