中国新股发行改革势在必行 询价体系或成攻坚重点

* 新股体制改革大势所趋

* 新股询价体系或是改革重点

* 弱化行政审批任重而道远

作者 林琦

路透上海1月31日电---中国屡被诟病的新股发行制度近期再度被推到风口浪尖,不仅中国证监会新任主席将新股发行改革列为其上任"三把火"的重点,国务院总理温家宝近日亦喊话,要求深化新股发行制度市场化改革.更加灵活的新股发行体制已是大势所趋.

国内新股扩容节奏过快及定价较高一直受到投资者批评.业内人士分析认为,新股定价方式改革、扩大参与询价的机构范围等,或会成为短期新股发行改革的方向,而弱化新股行政审批的改革之路则可能较为漫长.

"更灵活的新股发行体制,意味着更加接近市场."安永中国合伙人袁勇敏指出.

他建议称,目前参与新股询价的大多是基金和券商,并不是很全面;未来需要引入更多不同性质的投资者参与询价,听取更多投资者的声音,扩大询价范围、更多询价方法,使之更接近广大投资者认同的价格.

据上海证券报周二报导,中国证监会正在研讨改进新股发行审核制度,承销定价方式或更趋灵活.例如在新股定价环节,可能引导和鼓励发行人和承销商自主安排询价、定价和承销方式.

而新股发行节奏和发行规模的市场化改革正悄然进行.在近阶段大盘疲弱不堪的情况下,不少大盘新股已被迫缩减发行规模,例如之前发行的新华保险A股(601336.SS).周二启动A股首次公开发行(IPO)的大盘新股--中国交通建设(1800.HK),拟募资规模也由原先的至多200亿元人民币大幅下调至不超过50亿元.

证监会相关负责人去年11月曾表态,将提醒发行人和承销商在大盘股发行时,关注市场波动对发行和承销带来的风险.

**如何定价是源头**

新股定价偏高一直备受诟病,并且导致新股经常"破发"、上市公司超募资金闲置,以及业绩迅速变脸等一系列後续问题发生,这背後暴露出发行人及主承销商等利益共同体存在操纵的嫌疑.业内人士一直呼吁对目前所采用的新股询价体系及定价机制进行改革.

据国内媒体统计,2009年6月重启新股发行至今年1月9日期间,国内新股发行平均市盈率(PE)为53.27倍,较2006-2008年期间的新股平均PE值27.47倍高出近一倍.而新股"破发"成为常见现象,这两年半来有109只新股上市首日即破发,占比达15%,近日上市的加加食品(002650.SZ)上市首日跌幅更高达26.3%,创下新纪录.

北京一位券商投行人士指出,从目前新股发行定价机制看,是以询价的平均报价和中位数作为定价的基础,而一些机构投资者出於人情等原因报高价明显提升了新股的价格.

证券时报近期所做的基金公司调查显示,基金在新股询价中报出高价的原因中,有近两成机构选择"机构间投桃报李式的交易",有近三成的机构选择"人脉,人情"以及"股东券商背景带来的压力".

上述券商投行人士建议,应加强对买方的约束,可以考虑采取改良式荷兰投标,即按投标人所报买价自高向低的顺序全额中标.这意味着机构参与者需要对所报价格和数量需要负全责,而不是在目前低中签率情况下,报价机构仅是获得少量的配售.

新股"破发"严重已令目前的询价体系出现破冰迹象,最近华宝兴业等两家基金明确表示近阶段不参与新股询价,而八菱科技(002592.SZ)及朗玛信息两只新股则先後出现因询价机构不足而被迫中止发行的"新鲜事".证券时报最新调查显示,超过半数的基金公司表示,今年将减少参与新股询价的力度.

"如何定价是一个源头,解决好了才可能考虑引入更多不同机构参与报价,否则再多的机构的合理报价,也会被淹没在人情报价中."上海一位投行人士称.

证券时报周二报导中还提出不少新股发行制度创新建议,例如引入存量发行制度,增加主承销商自主配售权,采用美国式招标方式,扩大网下配售比例及延长网下配售禁售期等.

**弱化行政色彩:路漫漫**

自1990年国内股市创建以来,中国新股发行制度市场化改革一直缓慢推进,由原先的审批制(新股发行额度)逐步转变为目前的审核制,但是离国外成熟市场通行的注册制仍有一定距离.此前曾有国内媒体呼吁国内新股发行体制应由审核制改为注册制.

注册制的核心,是在要求发行人充分披露了证券发行相关信息後,主管机构只对相关注册文件进行形式审查,不进行实质判断.

上海另一位投行人士指出,目前新股定价虚高,与国内新股审批时间长难度高有一定关系,上市公司"壳"既然已成为一种"资源",总会有溢价.新股发行制度市场化改革绕不开行政审批这个槛.

"我们是希望能由审核制转成注册制,但这背後牵扯到太多东西,估计一两年内都不会有变化."他表示.

袁勇敏亦认为,虽然目前管理层已发出需要进一步弱化行政审批的声音,但短期内全面放弃审核制的可能性不大,或会选择在创业板发行制度上做一些试点和调整.

"有传创业板的部分初审权力有可能下放,这算是证监会审核的工作改革的一个信号吧."他说.(完)

(北京中文部康熙泽对此文亦有贡献)

--审校 张喜良

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