中小投资者IPO模拟询价开闸--报载

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透上海4月12日电---中国证券报周四援引消息人士透露,上海证券交易所和深圳证券交易所已经自本周一(9日)起开展中小投资者IPO模拟询价活动,拟在上交所上市的翠微股份(603123.SS)与拟在深交所上市的龙泉股份(002671.SZ)均将在今日先行试水.
该人士并透露,来自翠微股份主承销商中信建投等20家券商的2,000名中小投资者客户,将参与翠微股份的模拟询价,而所有具备经纪业务的券商均可选取20名中小投资者客户参与龙泉股份的模拟询价.
市场人士认为,此轮模拟询价可能为中小投资者未来真正参与新股询价做准备.
报导并指出,由於仍处於模拟阶段,中小投资者的模拟询价结果不会影响新股的最终定价,但未来是否会纳入仍不好说.
沪深交易所规定,此次模拟询价参与者应符合三项条件:一是依法开立证券账户和资金账户,依法可以进行股票投资的个人投资者;二是具有两年以上证券市场投资经历;三是遵守模拟询价规则.
证监会此前曾就新股发行改革问题出台过徵求意见稿称,将允许主承销商推荐一定数量的具有较高定价能力、优质长期的机构投资者参与网下询价和配售,以扩大参与询价的机构范围.(完)
--发稿 刘昕; 审校 乔艳红
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