IPO重启后首批两只新股申购资金合计1282亿元

路透上海1月10日 -暂停逾一年的中国证券市场首次公开发行(IPO)近日正式重启。首批申购(8日)的新宝股份(002705)和我武生物(300357)数据显示，上述两只新股共有1,281.65亿元人民币资金参与申购，其中网上冻结量为1,245亿元。

以下为明细：

简称 网上发行量 发行价 中签率 网上冻结资金 网下发行量 网下冻结资金 冻结资金合计

(万股) (元) (亿元) (万股) (亿元)

(亿元)

新宝股份 5,320 10.50 1.05% 532.44 2,280 21.37 553.81

我武生物 2,020 20.05 0.57% 712.60 505 15.24 727.84

合计 1,245.04

36.61 1,281.65

上海证券报周五报导，对比历史数据来看，无论是冻结资金规模还是中签率，两只新股此次网上申购均堪称踊跃。另有研究机构指出，未来随着IPO重启高温退却，回归常态后的新股申购，中签率有望稳步抬升。

IPO重启以来短短数日，已有数十家公司启动发行程序，最新消息为原定于今日网上申购的江苏奥赛康药业股份有限公司公告称，考虑到本次IPO规模和老股转让规模较大，经与主承销商中金公司协商，决定暂缓本次发行，未来将择机重启。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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