中国股市杠杆资金存量规模引发境内外券商争议

路透香港7月27日 - 中国股市重现恐慌性下跌，沪综指周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅，券商能源等权重板块领跌，两市再现千股跌停。目前，境内外市场对中国A股杠杆资金存量规模争议颇大，下为美林美银、招商证券和中信证券的观点。

美银美林：中国A股目前有七种通道流入杠杆资金，算下来这部分原始资金的规模超过3.7万亿人民币，假设平均杠杆率是1倍，那么这就意味着A股融资资金存量至少在7.5万亿元，相当于A股市值的13%，流通市值的34%。

七大通道是指：保证金融资（MF）、股权质押贷款(SCL)、伞形信托(UT)、股票收益互换(SBS)、结构化的公募基金(SMF)、P2P、线下配资。

其中保证金融资规模截止7月23日约为1.46万亿元，股权质押贷款规模在9,010亿元。截止上半年，伞形信托规模为6,210亿元，结构化公募基金约4,730亿元。截止一季度末，股票收益互换约1,230亿元，P2P约200亿元，线下配资约1,500亿元。

招商证券银行业分析师肖立强对上述观点提出异议：

1、保证金融资，就是我们平常说的融资融券，规模1.46万亿，这1.46万亿如何加一倍杠杆？加到3万亿？

2、伞型信托，6月份证监会提到一次数据是4,000多亿，随着7月对伞型的监管加强，实际规模应该是下降的；伞型的这6,000多亿已经是加了杠杆后的体现，请问如何再加1倍杠杆？

3、股票质押贷款9,000亿， 股票质押贷款是上市公司(大股东)将股票质押给银行，从商业银行获得资金的一种贷款方式，这个钱很难拿来买股票。

4、结构化公募基金，这个数据可能是指现在市场上出现较多的A级、B级基金，这块对应的是母基金，B级是场内的杠杆，你也要算进去啊？ 而且，这一块资金，也要以平均1倍的杠杆率X2？

股票收益互换、P2P、线下配资，也难以获悉这些数据来源。

中信证券：预计中国A股杠杆型资金规模超过4-5万亿（大部分源自过去一年新增），包括银行资金1.5-2万亿（平均杠杆比例1:2.5）、券商资金2万亿（平均杠杆比例1:1），配资公司数据推测在近万亿规模，6月底平均杠杆比例为1:1.75（各类规模加权平均）。

这其中，券商融资余额已从6月2.2万亿下降至7月中旬1.5万亿左右，按此推测杠杆比例下降了20%左右，也就是2周内从平均的1:1.75下降至1:1.4附近。降杠杆过程引发了市场的剧烈反应及大力度救市。（完）

(整理 赵红梅；审校 曾祥进)

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