中金所对中证500期指客户日内单向开仓交易量限制为1,200手

路透上海7月7日 - 中国金融期货交易所周一晚间发布官方微博称，为进一步抑制过度交易，决定自周二起，对中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1,200手。

中金所并指出，将进一步加强股指期货套期保值交易管理，重点加强对期现货资产匹配的核查。对于涉嫌违法行为，将报送中国证监会行政调查。

业内人士认为，中金所此举有助于减少中证500期指的日内投机性交易，减少期指过度投机对现货的影响。

在中国证券金融公司及诸多券商周一入场护盘后，以上证50成份股为代表的蓝筹股走势坚挺，中证500期指成为多空搏杀的主战场，主力7月合约CICN5从开盘涨停到盘中几近跌停，周一该合约成交34.59万手。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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