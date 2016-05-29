中国新三板将研究挂牌准入负面清单 鼓励企业挂牌同时发行--高层

路透北京5月29日 - 中国全国股转公司副总经理高振营表示，新三板将研究挂牌准入的负面清单，建立差异化的信息服务体系。还将进一步规范股票发行和并购重组的管理，制定募集资金使用的负面清单制度，优化发行定价机制，巩固和完善小额快速灵活多元的投融资机制，制定鼓励企业挂牌同时发行的规则。

据新浪网报导称，他在2016第五届金融街论坛上透露，新三板改革的重点应该是市场的投融资机制、管理方式和定价能力。因此新三板还将研究解决机构投资者入市难的问题，大力发展多元化的机构投资者队伍。

他认为，新三板整体还处于初创期，确定了多层次、分步走、需求引导、渐进分层的总体思路，起步阶段把挂牌公司分为创新层和基础层，随着市场发展再逐步完善市场层次。分层只是第一步，是为下一步提供针对性的服务和监管打开了空间。

他透露，目前新三板挂牌公司分层支持平台已经完成，此平台将会自动完成相关数据、信息的采集和分析计算，自动来判断挂牌公司是否满足创新型的准入标准，或者是维持标准，把整个过程尽量减少人为因素，保证它的客观。

他并称，目前新三板有海量的市场规模，并且增长的势头不减。4月份受理的挂牌公司的家数达到创记录的1,433家，挂牌公司的差异越来越明显，也增加了监管的复杂度和投资者信息收集的成本。

中国新三板周五发布分层管理办法，设置三套并行标准，并对创新层挂牌公司设置了维持标准。分层后，新三板将针对创新层和基础层挂牌公司采取差异化制度安排。此外，全国股转公司表示高度重视市场流动性问题，目前正根据市场的发展情况，研究解决流动性的措施。（完）