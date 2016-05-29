中国新三板将研究挂牌准入负面清单 鼓励企业挂牌同时发行--高层

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月29日 - 中国全国股转公司副总经理高振营表示，新三板将研究挂牌准入的负面清单，建立差异化的信息服务体系。还将进一步规范股票发行和并购重组的管理，制定募集资金使用的负面清单制度，优化发行定价机制，巩固和完善小额快速灵活多元的投融资机制，制定鼓励企业挂牌同时发行的规则。
据新浪网报导称，他在2016第五届金融街论坛上透露，新三板改革的重点应该是市场的投融资机制、管理方式和定价能力。因此新三板还将研究解决机构投资者入市难的问题，大力发展多元化的机构投资者队伍。
他认为，新三板整体还处于初创期，确定了多层次、分步走、需求引导、渐进分层的总体思路，起步阶段把挂牌公司分为创新层和基础层，随着市场发展再逐步完善市场层次。分层只是第一步，是为下一步提供针对性的服务和监管打开了空间。
他透露，目前新三板挂牌公司分层支持平台已经完成，此平台将会自动完成相关数据、信息的采集和分析计算，自动来判断挂牌公司是否满足创新型的准入标准，或者是维持标准，把整个过程尽量减少人为因素，保证它的客观。
他并称，目前新三板有海量的市场规模，并且增长的势头不减。4月份受理的挂牌公司的家数达到创记录的1,433家，挂牌公司的差异越来越明显，也增加了监管的复杂度和投资者信息收集的成本。
中国新三板周五发布分层管理办法，设置三套并行标准，并对创新层挂牌公司设置了维持标准。分层后，新三板将针对创新层和基础层挂牌公司采取差异化制度安排。此外，全国股转公司表示高度重视市场流动性问题，目前正根据市场的发展情况，研究解决流动性的措施。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。