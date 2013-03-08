沪综指震荡小幅收低 本周累计下跌1.7%

路透北京3月8日 - 中国股市沪综指周五窄幅震荡，小幅收低，周末宏观数据公布在即令多空双方均较为谨慎。分析师称，近期市场波动主要是因担忧房地产调控影响经济预期，以及通胀水平回升。若周末公布的2月CPI维持较低水平，则下周市场或有较好表现，但短线震荡格局难改。

沪综指.SSEC收报2,318.611点，跌5.682点或0.24%，本周累计下跌1.73%。上海A股今日成交额为881亿元人民币，上日为1,257亿元。

华西证券分析师曹雪峰指出，“最近大盘波动最主要的驱动因素还是市场投资人对整体经济形势的预期在发生变化，今后各地房地产调控细则出来后将如何影响房地产市场和中国经济，大家仍处在观望过程中。”

同时，出于对明日即将公布的2月CPI的担忧，亦令市场窄幅整理。

昨日市场传言IPO或于3月底之后发行，对市场造成一定冲击。不过，随后监管层即紧急澄清，表示企业自查之后，还要核查，IPO重启并没有具体的时间表。

对此，曹雪峰指出，“IPO恢复时间对市场的影响和冲击不会特别大，因为在牛市环境下IPO是毫无疑问的，只是大家过于关注这个事情了。但是真的等到恢复发行后，情绪也就会慢慢平静下来。”

沪深300指数.CSI300收跌0.48%，报2,606.927点。沪深300指数3月合约尾盘报2,608.8点，跌0.34%，成交量为746,366手。(完)

(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。