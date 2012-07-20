沪综指在煤炭水泥板块引领下收低

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京7月20日电---中国股市沪综指周五收低,终止此前连续三日涨势.金融板块经历前日大涨後回落,煤炭、水泥等强周期板块则领跌.在宏观经济和基本面双重不确定下,成交量萎缩显示市场观望气氛浓厚.
分析人士预计,下周大盘将在板块轮动中继续维持震荡格局,建议投资者从个别低估值板块中寻找短线机会.
沪综指.SSEC收报2,168.638点,跌16.203点,或0.74%.本周沪综指累计跌0.8%,为连续第五周下跌.今日上海A股成交额为544亿元人民币,前日为682亿元.
"今天缺乏明显的整体性上涨板块,多属於前期超跌个股的小反弹,目前市场观望气氛较浓."山西证券分析师杜亮表示.
他并认为,在经济面忧虑制约下,短期内大盘仍将维持调整态势.其中,近期房地产业的政策利空消息,可能会让该板块成为下一阶段的主要下跌推动力.
周五地产类指数.SSEP跌1.02%,其中首开股份(600376.SS)收跌3.28%至11.51元人民币.此外,水泥、煤炭石油、券商保险板块均呈现普跌.
中国6月新建住宅价格环比结束八连跌,房市出现初步的企稳迹象.昨晚中国国土资源部和住建部发布通知强调,各地要严格执行房地产市场调控政策,不得擅自调整放松要求.已放松的,要立即纠正.
首钢股份(000959.SZ)今日逆势收报涨停.稍早时该公司抛出新版资产置换及定向增发方案,明确了母公司首钢总公司注入矿产资源的时间表.
沪深300指数8月合约尾盘报2,416.8点,跌0.93%,成交量为64,757手.(完)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
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