26日盘前分析：A股维持弱势震荡

受B股重挫拖累，昨日沪综指继续下跌，再创近40个月收盘新低。同时沪市单日成交411.1亿元，创下1月6日以来成交新低。“地量”之後能否出现“地价”成为投资者关注的问题。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受B股重挫拖累，昨日沪综指继续下跌，再创近40个月收盘新低。同时沪市单日成交411.1亿元，创下1月6日以来成交新低。“地量”之後能否出现“地价”成为投资者关注的问题。

从技术上看，目前沪综指的重心不断下移，5、10、20及30日均线都向下发散，而且沪综指又受制於5日线的压力，短期内仍有向下的趋势。

从外围市场看，美国股市周三涨跌互见，标普500指数连跌第四天，Nasdaq指数下滑，此前苹果业绩罕见的逊於预期，但波音及卡特彼勒强劲的业绩提振道指。欧洲方面，欧洲股市周三在清淡交投中连跌第四天，因美国新屋销售数据及代表消费者晴雨表的苹果营收令人失望，令市场回吐稍早升幅。

笔者认为，由於市场期待的政策进一步放松迟迟未能兑现，目前场外资金观望气氛浓厚，市场的反抽更多来自於场内资金的自救。目前A股仍然处於弱势之中，并不排除继续下探的可能性。同时B股悲观情绪短期或继续释放，投资者需防范风险。

消息面，国务院总理温家宝25日主持召开国务院常务会议，决定扩大营业税改征增值税试点范围，研究部署进一步实施促进中部地区崛起战略，加强和改进最低生活保障工作。

会议决定，自2012年8月1日起至年底，将交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点范围，由上海市分批扩大至北京、天津、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、广东和厦门、深圳10个省（直辖市、计划单列市）。明年继续扩大试点地区，并选择部分行业在全国范围试点。

另外，由中国人民银行、国家发改委等八部委联合印发的《广东省建设珠三角金融改革创新综合实验区总体方案》(下称《方案》)25日在广州发布。

广东省金融办主任周高雄在当日广东省政府举办的新闻发布会上表示，珠江三角洲金融改革创新综合试验区的规划设计，是目前国内金融改革中覆盖内容最广泛、涉及范围最大的金融改革方案，是广东利用试验区先行先试政策优势，推动金融领域进一步开放、建设现代金融体系以及解决中小微企业融资难、融资贵等问题率先开展的探索。（完）

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