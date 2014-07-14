中国股市仍以结构性行情为主 转债进入窄幅震荡期--中金

《信报》：马克龙异军突起 中间派歪打正着
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
路透上海7月14日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，中国股市上下两难，后续风险点增多，但仍以结构性行情为主，转债估值驱动如期放缓，转债市场即将进入一段窄幅震荡期。
**宏观经济数据是本周关注点**
上周海关公布的6月份进出口数据没有给市场太大刺激。本周将公布货币信贷和增长数据更加备受关注。
中金银行组预测6月份新增存款3.5-4万亿，新增贷款达到1.1-1.2万亿，M2增速回升1.5~2个百分点至15%，可能超出市场之前的预期。
显然，作为领先指标，如果信贷数据超预期，投资者对经济企稳的预期将升温，有助于风险偏好的提升。
不过市场对此已经有预期，且M2超预期，加上GDP增速不排除达到7.5%可能，市场对进一步放松的预期将降低。如果GDP数值低于预期反而可能有助于强化投资者政策放松的期待，将构成利好。
**市场回顾**
股市上周重回震荡，板块出现分化，军工、有色及钢铁板块表现活跃，中小板指则遭遇下挫。
受补缴存准、银行分红以及转债新股发行等因素扰动，银行间资金面偏紧，收益率曲线陡峭化。转债指数周下跌0.54%，海直受益于低空放开预期，大盘转债普遍平庸，其中中行遭遇负面报导。
**监管新规影响**
证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法》，自2014年8月8日起施行。其中，对债券市场可能产生潜在影响的主要包括：1、基金总资产不得超过基金净资产的140%；2、一只基金持有一家公司发行的证券，其市值超过基金资产净值的百分之十等。
好在监管机构从善如流，两年后方开始执行，且对可转债基金和封闭基金等特殊基金品种分别给予豁免，避免了中短期冲击。
银监会上周发布35号文，其中“本行理财产品之间不得相互交易，不得相互调节收益”的规定备受关注，直指银行理财内部交易要害。
但具体落实情况还需要观察。银行理财是连接居民存款、债券市场、资本市场、非标的节点，其影响牵一发而动全身。
如果该规定严格执行，理财规模扩张将放缓，操作空间和成本上升倒逼收益率下降，利股不利债。
**市场热点**
我们在5月下旬《不退则进，但量变非质变》中建议增持转债，而在6月30日《估值修复趋弱，正股推动待来》中转为持有并适当止盈。
单季GDP同比增速波动极小，股市存量资金博弈特征尽显，上下两难，结构性特征明显。短期支撑股市走势的因素在于经济数据、IPO和年中钱荒阴影结束、政策落实等；
而临近8月份，风险点增多，包括IPO恢复、业绩期来临（小盘股面临业绩证伪可能）、经济数据高基数效应（发电量）等；
到了9-10月份，市场可能又将反映了不少谨慎预期，届时需要关注沪港通等潜在上涨触发剂。
此外，市场的关注点可能也在发生着微妙的变化，沪港通、中期业绩、重组板块等受关注。其中，海外资金流入可能增多，沪港通对三类转债正股有正面作用： A股折价明显股、H股稀缺品种、股息率高的类债券品种。
**个券点评**
个券方面，我们仅作个券间的小幅调整，之前的建议是以大盘转债中的平安和纯债替代的南山等做底仓，以题材转债中的重工、国金、隧道和小盘中的川投、华天、久立、齐翔、中鼎进攻。
未来一段时间，建议小幅兑现后两类转债，而关注平安、工行（沪港通）、国金（目前估值高，但业绩分配值得关注）、深机等转债低吸机会。
中海转债调整基本到位，基本反映了转股价修正通过与其，如果转股价修正意外被否则将利好转债。
此外，长青转债上市定位与预期吻合，适合替代已经发布赎回公告的中鼎转债。最后，我们对久立发布重大合同公告、国金业绩快报等做以点评，供投资者参考。(完)
(整理 李宏薇; 审校 张喜良)
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