沪综指受农业和金融股提振收涨近2%

路透北京2月2日电---中国股市沪综指周四收高近2%,收复2,300点整数关口.农业股受中央一号文件刺激表现抢眼,而有关汇金同意降低大型银行分红比例的消息,亦刺激金融板块大幅反弹.不过分析人士认为,短线大盘仍会在2,300压力位反复震荡整固.

沪综指.SSEC收报2,312.556点,大涨44.476点,或1.96%.上证180金融指数.SSE180FI收盘大涨3.46%.今日沪市A股成交额为575亿元人民币,上日为484亿元.

山西证券分析师杜亮表示,经济运行基本稳定,软着陆可能按预期实现;从盘面看资金再度流入权重板块,但由於权重板块做多资金需求较大,在目前资金面依然偏紧的情况下,市场持续大幅走强的可能性较小,短期大盘料仍然在2,300点上下展开震荡.

民生银行(600016.SS)收扬3.18%,工商银行(601398.SS)亦大涨2.34%.

21世纪经济报导周四报导引述接近监管层的消息人士称,中央汇金公司原则上同意今年对其持股的大型银行分红比例再下降5个百分点,以支持有关银行增加以利润留存补充资本的能力.

受中央一号文件强调农业科技所刺激,农业板块今日走势十分强劲,新农开发(600359.SS)和大康牧业(002505.SZ)均封住涨停板.

中国2012年中央一号文件周三公布,称要把农业科技摆上更加突出的位置,必须大幅度增加农业科技投入,保证财政农业科技投入增幅明显高於财政经常性收入增幅.

沪深300指数2月合约尾盘报2,492.0点,涨2.17%,成交量为386,412手.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。