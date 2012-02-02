沪综指受农业和金融股提振收涨近2%

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月2日电---中国股市沪综指周四收高近2%,收复2,300点整数关口.农业股受中央一号文件刺激表现抢眼,而有关汇金同意降低大型银行分红比例的消息,亦刺激金融板块大幅反弹.不过分析人士认为,短线大盘仍会在2,300压力位反复震荡整固.
沪综指.SSEC收报2,312.556点,大涨44.476点,或1.96%.上证180金融指数.SSE180FI收盘大涨3.46%.今日沪市A股成交额为575亿元人民币,上日为484亿元.
山西证券分析师杜亮表示,经济运行基本稳定,软着陆可能按预期实现;从盘面看资金再度流入权重板块,但由於权重板块做多资金需求较大,在目前资金面依然偏紧的情况下,市场持续大幅走强的可能性较小,短期大盘料仍然在2,300点上下展开震荡.
民生银行(600016.SS)收扬3.18%,工商银行(601398.SS)亦大涨2.34%.
21世纪经济报导周四报导引述接近监管层的消息人士称,中央汇金公司原则上同意今年对其持股的大型银行分红比例再下降5个百分点,以支持有关银行增加以利润留存补充资本的能力.
受中央一号文件强调农业科技所刺激,农业板块今日走势十分强劲,新农开发(600359.SS)和大康牧业(002505.SZ)均封住涨停板.
中国2012年中央一号文件周三公布,称要把农业科技摆上更加突出的位置,必须大幅度增加农业科技投入,保证财政农业科技投入增幅明显高於财政经常性收入增幅.
沪深300指数2月合约尾盘报2,492.0点,涨2.17%,成交量为386,412手.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。