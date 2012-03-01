沪综指缩量收跌 市场对PMI反应冷淡

路透北京3月1日电---中国股市沪综指周四小幅收低.尽管今日公布的中国制造业PMI数据继续回暖,但显示经济逐步趋稳的同时,基础仍不牢固.分析人士认为,数据在预期之中,故对市场影响不大,短线大盘仍有调整需求.

沪综指.SSEC收报2,426.115点,跌2.373点,或0.1%.今日沪市A股成交金额继续萎缩至约709亿元人民币,昨日为916亿元.

华西证券分析师曹雪峰称,尽管短线大盘仍有调整需求,但未来仍将震荡上行,因流动性改善将对市场构成主要支撑,包括储蓄资金和清理银行理财产品後的资金均有可能流入股市,且养老基金入市的消息亦将对市场长期资金面改善有好处.

中国宏观经济先行指标--2月官方PMI升至51.0,高於路透预估中值50.7,亦优於1月的50.5.但考虑目前外需依然疲软,内需尚未见实质反弹,制造业回暖的基础并不稳固.

受昨日国际市场黄金价格大挫影响,今日黄金类股领跌,其中山东黄金(600547.SS)收跌2.5%.

黄金周三下跌5%,至每盎司1,690美元下方的低点,创下逾三年来最大单日跌幅,因市场臆测各央行可能已完成宽松货币政策,故导致基金纷纷退出黄金交易.

沪深300指数3月合约尾盘报2,642.4点,跌0.36%,成交量为270,162手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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