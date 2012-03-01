沪综指缩量收跌 市场对PMI反应冷淡

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京3月1日电---中国股市沪综指周四小幅收低.尽管今日公布的中国制造业PMI数据继续回暖,但显示经济逐步趋稳的同时,基础仍不牢固.分析人士认为,数据在预期之中,故对市场影响不大,短线大盘仍有调整需求.
沪综指.SSEC收报2,426.115点,跌2.373点,或0.1%.今日沪市A股成交金额继续萎缩至约709亿元人民币,昨日为916亿元.
华西证券分析师曹雪峰称,尽管短线大盘仍有调整需求,但未来仍将震荡上行,因流动性改善将对市场构成主要支撑,包括储蓄资金和清理银行理财产品後的资金均有可能流入股市,且养老基金入市的消息亦将对市场长期资金面改善有好处.
中国宏观经济先行指标--2月官方PMI升至51.0,高於路透预估中值50.7,亦优於1月的50.5.但考虑目前外需依然疲软,内需尚未见实质反弹,制造业回暖的基础并不稳固.
受昨日国际市场黄金价格大挫影响,今日黄金类股领跌,其中山东黄金(600547.SS)收跌2.5%.
黄金周三下跌5%,至每盎司1,690美元下方的低点,创下逾三年来最大单日跌幅,因市场臆测各央行可能已完成宽松货币政策,故导致基金纷纷退出黄金交易.
沪深300指数3月合约尾盘报2,642.4点,跌0.36%,成交量为270,162手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透香港2月28日 - 中国银行的香港分支--中银香港周二称，已就收购母行的印尼以及柬埔寨业务签订协议，交易作价逾25亿人民币。
路透上海2月28日 - 国际知名管理咨询公司--麦肯锡最新调研报告显示，中国的共享经济中，共享出行正快速普及，而共享空间和共享技能方兴未艾。麦肯锡认为，共享经济在中国尚处发展初期，需要解决商业模式、就业影响、社会价值等多项课题。